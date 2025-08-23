Tablet, który udaje papier i Perplexity Pro w cenie. T-Mobile zrobił to dobrze (test)
W sierpniu 2025 roku T-Mobile wprowadził do swojej oferty nowe urządzenia, których celem było między innymi udostępnienie sztucznej inteligencji dla każdego. Jednym z nim był T Tablet 2, który trafił w moje ręce.
T Tablet 2 to urządzenie wyprodukowane przez firmę TCL i wykorzystujące jej innowacyjną technologię wyświetlacza o nazwie NXTPAPER. Dzięki niej matowy ekran nie męczy oczu i może wyglądać jak kartka papieru.
Na tym jednak zalety tabletu się nie kończą. Są oczywiście również wady. Jakie? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.
Podstawowe dane techniczne:
- Plastikowa obudowa w kolorze Slate Black (czarnym),
- Wymiary 240,2 x 156,5 x 8,5 mm, masa: 498 g,
- 10,1-calowy wyświetlacz LCD (TCL NXTPAPER) o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli (222 ppi), 60 Hz,
- 8-rdzeniowy układ Mediatek MT8755 (do 2,4 GHz),
- 6 GB RAM-u (+ 6 GB pamięci wirtualnej), 128 GB pamięci masowej (103 GB dla użytkownika),
- Łączność: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C, Jack 3,5 mm,
- Slot na kartę nanoSIM oraz micro SD, eSIM,
- Głośniki stereo,
- Tylny aparat 8 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.0, wideo 1080p@30fps,
- Przedni aparat 8 Mpix. obiektyw z przysłoną f/2.0, wideo 1080p@30fps,
- Akumulator o pojemności 6000 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 15 W,
- Android 15.
W pudełku z tabletem znalazłem kabel USB-C oraz metalową igłę do wysuwania tacki na karty nanoSIM i microSD, a także instrukcję Quick Start Guide oraz kod na 18-miesięczny dostęp do Perplexity Pro.
W zestawie otrzymałem również etui na tablet i pióro T-Pen.
Duży i gruby, ale wygodny
T Tablet 2 to sprzęt z 10-calowym ekranem, który otoczony jest ramką o szerokości około 1 cm. To dużo, ale dzięki temu urządzenie wygodniej się trzyma, nie zasłaniając przy tym wyświetlanego obrazu. Szeroka ramka to również wystarczająca ilość miejsca na obiektyw przedniego aparatu.
Plastikowy tył urządzenia jest przyjemny w dotyku. Chropowata powierzchnia oraz spora grubość urządzenia umożliwiają mocny chwyt. Urządzenie dobrze leży w dłoni i się z niej nie wyślizguje. Na obudowie nie zostają odciski palców, czego nie można powiedzieć o ekranie.
Jeszcze grubszy T Tablet 2 staje się w etui. Nie wygląda ono zbyt atrakcyjnie, ale chroni urządzenie z każdej strony i służy jako podpórka.
Jedno spojrzenie i tablet odblokowany
T Tablet 2 został wyposażony w funkcję rozpoznawania twarzy. Dzięki temu można szybko i sprawnie odblokować urządzenie. Jeśli odpowiednio to ustawimy, wystarczy dosłownie jedno spojrzenie.
Czytnika linii papilarnych nie ma, choć w chwili pisania tych słów możemy co innego przeczytać na stronie t-mobile.pl.
Ekran jak kartka papieru
Jedną z najważniejszych zalet tabletu oferowanego przez T-Mobile jest wyświetlacz. Nie dość, że został on przykryty matowym szkłem, to został wykonany w technologii NXTPAPER firmy TCL. Wystarczy jedna zmiana w ustawieniach, by obraz wyświetlany na ekranie wyglądał jak wydrukowany na kartce papieru. Może on być kolorowy lub czarno-biały.
Dzięki trybom Ink Paper i Colour Paper, obraz na ekranie zyskuje na czytelności oraz mniej męczy oczy. Idealnie się więc nadaje na przykład do czytania. A w połączeniu z piórem T-Pen otrzymujemy wygodny notatnik i szkicownik.
W trybie standardowym możemy liczyć na ładnie nasycone kolory, które możemy dodatkowo wyregulować w ustawieniach. Wyglądają one bardzo dobrze pod każdym kątem, jednak możemy zauważyć znaczny spadek jasności, jeśli popatrzymy na ekran z boku.
Maksymalna zmierzona jasność ekranu wyniosła 457 nity przy regulacji ręcznej oraz 489 nitów przy regulacji automatycznej. W pełnym słońcu przydałoby się trochę więcej, ale w zacienionych miejscach da się z tabletu korzystać całkiem komfortowo.
Powierzchnia ekranu jest dość równomiernie podświetlona. Różnica między najjaśniejszym i najciemniejszym fragmentem (po podziale na 9 równych części i zmierzeniu jasności na środku każdej z nich) wynosi maksymalnie około 10%. W praktyce jest to trudne do zauważenia.
A tak wypadają wyniki pomiarów kolorymetrycznych.
|Tryb
kolorów
|Temperatura
bieli
|Pokrycie
Gamy
|Objętość
Gamy
|Średnie ∆E
(MAX)
|Żywe
|6496 K
|90,6% sRGB
74,1% AdobeRGB
73,9% DCI P3
|110,2% sRGB
75,9% AdobeRGB
78,1% DCI P3
|0,14 (1,14)
|Naturalne
|6508 K
|89,1% sRGB
72,8% AdobeRGB
72,3% DCI P3
|108,3% sRGB
74,6% AdobeRGB
76,7% DCI P3
|0,16 (1,79)
|Nasycone
|6475 K
|90,3% sRGB
73,7% AdobeRGB
73,6% DCI P3
|109,6% sRGB
75,5% AdobeRGB
77,6% DCI P3
|0,12 (1,17)
|sRGB
|6502 K
|89,2% sRGB
72,8% AdobeRGB
72,4% DCI P3
|108,3% sRGB
74,6% AdobeRGB
76,7% DCI P3
|0,16 (1,69)
Głośniki stereo dają po uszach
T Tablet został wyposażony w głośniki stereo, z wylotami umieszczonymi na jego krótszych bokach. Najlepiej radzą one sobie z odtwarzaniem tonów niskich i średnich, które brzmią tu najlepiej (głębokich basów brak). Jednak to tony wysokie i bardzo wysokie dominują i, szczególnie przy wysokiej głośności, mocno „dają po uszach”. Mogą się wtedy pojawić również trzaski i inne zniekształcenia. Zmierzone maksimum głośności wyniosło 83,5 dB podczas słuchania muzyki z Tidala.
Do słuchania muzyki zdecydowanie polecam sięgnąć po słuchawki lub zewnętrzny głośnik. Mamy do ich podłączenia gniazdo audio Jack 3,5 mm oraz Bluetooth.
Android 15 oraz inteligentne dodatki
Nowy tablet T-Mobile pracuje pod kontrolą systemu Android 15, uzupełnionego o kilka dodatkowych aplikacji od magentowego operatora (i nie tylko). Interfejs TCL UI wygląda schludnie i łatwo można w nim znaleźć to, czego się szuka.
Najważniejsza z dodatkowych aplikacji jest Mój T-Mobile. Pozwala zarządzać swoim kontem, aktywować promocje w ramach Magenta Moments czy korzystać z inteligentnego asystenta Magenta AI, wspieranego przez Perplexity. Nie zabrakło tu również aplikacji Perplexity, co jest szczególnie przydatne po skorzystaniu z dołączonej do urządzenia 18-miesięcznej licencji na Perplexity Pro. Wystarczy zeskanować kod QR.
Inteligentne funkcje w tablecie to również Google Gemini oraz Gemini Live.
Szybki Internet? Przez Wi-Fi lub 5G
T Tablet 2 pozwala na korzystanie z szybkiego Internetu za pomocą łączy bezprzewodowych. Do dyspozycji mamy Wi-Fi 5, czyli nie najnowszą już technologię, która jednak pasuje do klasy sprzętu, a także 5G. Z tego ostatniego można skorzystać po umieszczeniu w tablecie karty nanoSIM lub użyciu eSIM.
Podczas testów wszystko działało prawidłowo, podobnie jak Bluetooth i odbiornik GPS.
Dwa aparaty do podstawowych zadań
Tablet został wyposażony w dwa aparaty o rozdzielczości 8 Mpix, jeden z przodu i jeden z tyłu (ten ma autofocus). Do zarządzania nimi służy prosta w obsłudze aplikacja, oferująca podstawowe tryby pracy.
Jeśli chodzi o jakość zdjęć i filmów, to wiele tu zależy od oświetlenia. Jeśli warunki są optymalne, ich jakość jest bardzo dobra, jak klasę sprzętu. Gdy światła jest za mało lub za dużo, wyniki działania aparatów są różne, ale potrafią pozytywnie zaskoczyć.
Zdjęcia z tylnego aparatu:
Zdjęcia z przedniego aparatu:
Film:
Wydajność wystarczające na co dzień
Wewnątrz obudowy pracuje ośmiordzeniowy MediaTek, zapewniający urządzeniu wydajność porównywalną ze smartfonami raczej z niższych półek cenowych. Liczby nie są okazałe (patrz tabele poniżej), jednak do podstawowych zadań w zupełności to wystarcza. Interfejs tabletu oraz typowe aplikacje działają tu płynnie.
|Wydajność
ogólna
|Antutu
10
|Geekbench 6
|A
I Benchmark
|Jeden
rdzeń
|Wszystkie
rdzenie
|T Tablet 2
|406386
|782
|1965
|203
|Honor 400 Lite
|435936
|959
|2287
|207
|Infinix Hot 50i
|241359
|407
|1337
|105
|Infinix Hot 50 Pro+
|437281
|711
|1998
|175
|Infinix Note 40
|435804
|731
|2004
|73,7
|Infinix Note 40 Pro
|426707
|741
|2024
|73,6
|Infinix Note 40 Pro+ 5G
|452748
|916
|2287
|73,9
|Motorola Moto G56 5G
|477121
|1030
|2385
|242
|Samsung Galaxy A15
|383821
|723
|1871
|48,2
|Sony Xperia 10 V
|345193
|905
|2094
|44
|Tecno Spark 20 Pro+
|421219
|743
|2031
|73
|T Phone 2 Pro
|407736
|947
|2688
|349
|T Phone 3
|555395
|1007
|2991
|280
|Ulefone Armor 21
|414303
|724
|2014
|68,7
|Ulefone Armor 24
|386016
|688
|1896
|64
|Ulefone Armor Pad 2
|406213
|731
|2017
|70,4
|Ulefone Power Armor 19T
|403819
|732
|2035
|69,9
|Wydajność
w grach
|3D Mark
|GFXBench offscreen
|Maksymalna
temperatura
obudowy
[°C]
|Wild Life
Extreme
|Wild Life
Extreme
Stress Test
|Aztec Ruins
Vulkan
High Tier
(1440p)
|Car Chase
(1080p)
|T Tablet 2
|342
|99,40%
|347
|874
|39,5
|Honor 400 Lite
|n.d.
|n.d.
|394,3
|1031
|42,5
|Infinix Hot 50i
|156
|97,50%
|167,3
|508,1
|25,7
|Infinix Hot 50 Pro +
|381
|98,40%
|390,2
|982,6
|28,5
|Infinix Note 40
|378
|97,40%
|390
|996,7
|37
|Infinix Note 40 Pro
|381
|99,20%
|386,8
|984,2
|34,5
|Infinix Note 40 Pro+ 5G
|n/d
|n/d
|422,7
|1129
|43,1
|Motorola Moto G56 5G
|-
|-%
|409,3
|1071
|-
|Samsung Galaxy A15
|342
|98,60%
|350,5
|898,1
|37,9
|Sony Xperia 10 V
|361
|98,90%
|523,9
|1150
|35,4
|Tecno Spark 20 Pro+
|351
|98,90%
|357
|907
|32,3
|T Phone 2 Pro
|610
|99,50%
|708
|1350
|-
|T Phone 3
|880
|99,00%
|980
|1830
|42,5
|Ulefone Armor 21
|344
|99,40%
|349,2
|899
|35
|Ulefone Armor 24
|326
|99,10%
|328
|785,7
|36
|Ulefone Armor Pad 2
|351
|98,90%
|350
|903
|38
|Ulefone Power Armor 19T
|336
|99,40%
|349
|902
|45
Niska wydajność idzie w parze z brakiem problemów z wysoką temperaturą. Podczas testów wydajnościowych obudowa tabletu osiągnęła w najcieplejszym miejscu tylko 39,5°C. Nie było też śladu throttlingu.
Miejsce na dane? Prawie 103 GB. Więcej można uzyskać dzięki karcie pamięci microSD.
Bateria bez szału
T Tablet 2 jest zasilany akumulatorem o dość skromnej pojemności 6000 mAh. W naszym teści oglądania wideo przy jasności ekranu ustawionej na 300 nitów dało to słaby wynik, minimalnie przekraczający 5 godzin.
|Wytrzymałość
akumulatora
|Akumulator
(mAh)
|Wyświetlacz
|Czas pracy
(minuty)
|Przekątna
(cale)
|Rozdzielczość
(piksele)
|Odświeżanie
(Hz)
|T Tablet 2
|6000
|10,1"
|1920 x 1200
|60
|303
|Infinix Hot 50i
|5000
|6,7"
|720x1600
|120
|627
|Infinix Hot 50 Pro
|5000
|6,78"
|1080 x 2436
|120
|667
|Infinix Note 40
|5000
|6,78"
|1080 x 2436
|120
|674
|Infinix Note 40 Pro
|5000
|6,78"
|1080 x 2436
|120
|747
|Infinix Note 40 Pro+ 5G
|4600
|6,78"
|1080 X 2436
|120
|374
|Motorola Moto G56 5G
|5200
|6,72"
|1080 x 2400
|120
|293
|Samsung Galaxy A15
|5000
|6,5"
|1080 x 2340
|120
|775
|T Phone 2 Pro
|5000
|6,8"
|1080 x 2436
|120
|863
|T Phone 3
|5000
|6,6"
|1080 x 2408
|120
|615
Jeśli użyjemy tabletu do sporadycznego przeglądania Internetu czy czytania, czas pracy może się wydłużyć nawet do kilku dni, ale na ogół nie powinniśmy liczyć na więcej niż dzień lub dwa. Pomóc może przełączenie ekranu na tryb czarno-biały.
Tablet obsługuje ładowanie z maksymalną mocą 15 W, ale ładowarkę trzeba sobie dokupić. Gdy użyłem ładowarki Samsung o mocy 25 W, czas ładowania od 0% do 100% wyniósł ponad 2 godziny.
Dobry kompromis, ale nie dla każdego
T Tablet 2 to propozycja T-Mobile dla osób szukających niedrogiego urządzenia do codziennych zadań, z dostępem do łączności 5G i funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Jego największym wyróżnikiem jest jednak specjalny, matowy ekran, który ma imitować kartkę papieru. Czyni go to interesującym wyborem do czytania i pracy z tekstem. Urządzenie oferuje solidne podstawy, ale bez wodotrysków typowych dla droższych modeli.
Główną zaletą tabletu jest innowacyjny wyświetlacz TCL NXTPAPER. Dzięki matowej powierzchni i specjalnym trybom obrazu, ekran znacznie mniej męczy wzrok, co docenią zwłaszcza miłośnicy e-booków. Choć kolory i jasność są na przyzwoitym poziomie, to właśnie komfort czytania i notowania (przy użyciu opcjonalnego rysika) stawia ten model ponad konkurencją w podobnej cenie.
Pod względem wydajności, T Tablet 2 plasuje się raczej w segmencie budżetowym. Procesor MediaTek wystarcza do płynnego działania interfejsu i podstawowych aplikacji, ale nie jest to sprzęt dla wymagających gier. Na plus można zaliczyć obecność 5G, głośników stereo oraz Androida 15 z przydatnymi dodatkami, takimi jak asystenci AI Google’a i Perplexity. Aparaty i bateria oferują jednak co najwyżej podstawową funkcjonalność.
Cena tabletu, która sama w sobie jest atrakcyjna i wynosi 1209 zł bez kontraktu (1379 zł w zestawie z piórem i etui), staje się wręcz rewelacyjna, gdy weźmiemy pod uwagę dołączony bonus. Razem z urządzeniem otrzymujemy 18-miesięczną subskrypcję Perplexity Pro, której standardowa wartość to niemal 1800 zł. Oznacza to, że sam dodatek jest wart więcej niż tablet, co całkowicie zmienia postrzeganie opłacalności zakupu. Tak skonstruowana oferta jest bardzo kusząca nawet bez umowy, a w opcji z abonamentem staje się jedną z najciekawszych propozycji na rynku.
-
Wygodna, chropowata obudowa,
-
Szybkie rozpoznawanie twarzy,
-
Ekran NXTPAPER z trybami Ink Paper i Colour Paper,
-
Obsługa rysikiem (np. T-Pen),
-
Android 15 i przejrzysty interfejs,
-
Przydatne aplikacje dodatkowe,
-
Łączność 5G i eSIM,
-
Dostępne sloty i gniazda,
-
Płynne działanie interfejsu i podstawowych aplikacji,
-
Perplexity Pro na 18 miesięcy w zestawie,
-
Atrakcyjna cena.
-
Brak czytnika linii papilarnych,
-
Słaba jasność ekranu w pełnym słońcu,
-
Wysokie tony w głośnikach, zniekształcenia,
-
Przeciętne aparaty,
-
Wydajność baterii przy wideo,
-
Powolne ładowanie baterii.