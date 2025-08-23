Tablet, który udaje papier i Perplexity Pro w cenie. T-Mobile zrobił to dobrze (test)

T Tablet 2 to urządzenie wyprodukowane przez firmę TCL i wykorzystujące jej innowacyjną technologię wyświetlacza o nazwie NXTPAPER. Dzięki niej matowy ekran nie męczy oczu i może wyglądać jak kartka papieru.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na tym jednak zalety tabletu się nie kończą. Są oczywiście również wady. Jakie? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Podstawowe dane techniczne:

Plastikowa obudowa w kolorze Slate Black (czarnym),

Wymiary 240,2 x 156,5 x 8,5 mm, masa: 498 g,

10,1-calowy wyświetlacz LCD (TCL NXTPAPER) o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli (222 ppi), 60 Hz,

8-rdzeniowy układ Mediatek MT8755 (do 2,4 GHz),

6 GB RAM-u (+ 6 GB pamięci wirtualnej), 128 GB pamięci masowej (103 GB dla użytkownika),

Łączność: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C, Jack 3,5 mm,

Slot na kartę nanoSIM oraz micro SD, eSIM,

Głośniki stereo,

Tylny aparat 8 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.0, wideo 1080p@30fps,

Przedni aparat 8 Mpix. obiektyw z przysłoną f/2.0, wideo 1080p@30fps,

Akumulator o pojemności 6000 mAh, szybkie ładowanie przewodowe 15 W,

Android 15.

W pudełku z tabletem znalazłem kabel USB-C oraz metalową igłę do wysuwania tacki na karty nanoSIM i microSD, a także instrukcję Quick Start Guide oraz kod na 18-miesięczny dostęp do Perplexity Pro.

W zestawie otrzymałem również etui na tablet i pióro T-Pen.

Duży i gruby, ale wygodny

T Tablet 2 to sprzęt z 10-calowym ekranem, który otoczony jest ramką o szerokości około 1 cm. To dużo, ale dzięki temu urządzenie wygodniej się trzyma, nie zasłaniając przy tym wyświetlanego obrazu. Szeroka ramka to również wystarczająca ilość miejsca na obiektyw przedniego aparatu.

Plastikowy tył urządzenia jest przyjemny w dotyku. Chropowata powierzchnia oraz spora grubość urządzenia umożliwiają mocny chwyt. Urządzenie dobrze leży w dłoni i się z niej nie wyślizguje. Na obudowie nie zostają odciski palców, czego nie można powiedzieć o ekranie.

Jeszcze grubszy T Tablet 2 staje się w etui. Nie wygląda ono zbyt atrakcyjnie, ale chroni urządzenie z każdej strony i służy jako podpórka.

Jedno spojrzenie i tablet odblokowany

T Tablet 2 został wyposażony w funkcję rozpoznawania twarzy. Dzięki temu można szybko i sprawnie odblokować urządzenie. Jeśli odpowiednio to ustawimy, wystarczy dosłownie jedno spojrzenie.

Czytnika linii papilarnych nie ma, choć w chwili pisania tych słów możemy co innego przeczytać na stronie t-mobile.pl.

Ekran jak kartka papieru

Jedną z najważniejszych zalet tabletu oferowanego przez T-Mobile jest wyświetlacz. Nie dość, że został on przykryty matowym szkłem, to został wykonany w technologii NXTPAPER firmy TCL. Wystarczy jedna zmiana w ustawieniach, by obraz wyświetlany na ekranie wyglądał jak wydrukowany na kartce papieru. Może on być kolorowy lub czarno-biały.

Dzięki trybom Ink Paper i Colour Paper, obraz na ekranie zyskuje na czytelności oraz mniej męczy oczy. Idealnie się więc nadaje na przykład do czytania. A w połączeniu z piórem T-Pen otrzymujemy wygodny notatnik i szkicownik.

W trybie standardowym możemy liczyć na ładnie nasycone kolory, które możemy dodatkowo wyregulować w ustawieniach. Wyglądają one bardzo dobrze pod każdym kątem, jednak możemy zauważyć znaczny spadek jasności, jeśli popatrzymy na ekran z boku.

Maksymalna zmierzona jasność ekranu wyniosła 457 nity przy regulacji ręcznej oraz 489 nitów przy regulacji automatycznej. W pełnym słońcu przydałoby się trochę więcej, ale w zacienionych miejscach da się z tabletu korzystać całkiem komfortowo.

Powierzchnia ekranu jest dość równomiernie podświetlona. Różnica między najjaśniejszym i najciemniejszym fragmentem (po podziale na 9 równych części i zmierzeniu jasności na środku każdej z nich) wynosi maksymalnie około 10%. W praktyce jest to trudne do zauważenia.

A tak wypadają wyniki pomiarów kolorymetrycznych.

Tryb

kolorów Temperatura

bieli Pokrycie

Gamy Objętość

Gamy Średnie ∆E

(MAX) Żywe 6496 K 90,6% sRGB

74,1% AdobeRGB

73,9% DCI P3 110,2% sRGB

75,9% AdobeRGB

78,1% DCI P3 0,14 (1,14) Naturalne 6508 K 89,1% sRGB

72,8% AdobeRGB

72,3% DCI P3 108,3% sRGB

74,6% AdobeRGB

76,7% DCI P3 0,16 (1,79) Nasycone 6475 K 90,3% sRGB

73,7% AdobeRGB

73,6% DCI P3 109,6% sRGB

75,5% AdobeRGB

77,6% DCI P3 0,12 (1,17) sRGB 6502 K 89,2% sRGB

72,8% AdobeRGB

72,4% DCI P3 108,3% sRGB

74,6% AdobeRGB

76,7% DCI P3 0,16 (1,69) Pokaż więcej

Głośniki stereo dają po uszach

T Tablet został wyposażony w głośniki stereo, z wylotami umieszczonymi na jego krótszych bokach. Najlepiej radzą one sobie z odtwarzaniem tonów niskich i średnich, które brzmią tu najlepiej (głębokich basów brak). Jednak to tony wysokie i bardzo wysokie dominują i, szczególnie przy wysokiej głośności, mocno „dają po uszach”. Mogą się wtedy pojawić również trzaski i inne zniekształcenia. Zmierzone maksimum głośności wyniosło 83,5 dB podczas słuchania muzyki z Tidala.

Do słuchania muzyki zdecydowanie polecam sięgnąć po słuchawki lub zewnętrzny głośnik. Mamy do ich podłączenia gniazdo audio Jack 3,5 mm oraz Bluetooth.

Android 15 oraz inteligentne dodatki

Nowy tablet T-Mobile pracuje pod kontrolą systemu Android 15, uzupełnionego o kilka dodatkowych aplikacji od magentowego operatora (i nie tylko). Interfejs TCL UI wygląda schludnie i łatwo można w nim znaleźć to, czego się szuka.

Najważniejsza z dodatkowych aplikacji jest Mój T-Mobile. Pozwala zarządzać swoim kontem, aktywować promocje w ramach Magenta Moments czy korzystać z inteligentnego asystenta Magenta AI, wspieranego przez Perplexity. Nie zabrakło tu również aplikacji Perplexity, co jest szczególnie przydatne po skorzystaniu z dołączonej do urządzenia 18-miesięcznej licencji na Perplexity Pro. Wystarczy zeskanować kod QR.

Inteligentne funkcje w tablecie to również Google Gemini oraz Gemini Live.

Szybki Internet? Przez Wi-Fi lub 5G

T Tablet 2 pozwala na korzystanie z szybkiego Internetu za pomocą łączy bezprzewodowych. Do dyspozycji mamy Wi-Fi 5, czyli nie najnowszą już technologię, która jednak pasuje do klasy sprzętu, a także 5G. Z tego ostatniego można skorzystać po umieszczeniu w tablecie karty nanoSIM lub użyciu eSIM.

Podczas testów wszystko działało prawidłowo, podobnie jak Bluetooth i odbiornik GPS.

Dwa aparaty do podstawowych zadań

Tablet został wyposażony w dwa aparaty o rozdzielczości 8 Mpix, jeden z przodu i jeden z tyłu (ten ma autofocus). Do zarządzania nimi służy prosta w obsłudze aplikacja, oferująca podstawowe tryby pracy.

Jeśli chodzi o jakość zdjęć i filmów, to wiele tu zależy od oświetlenia. Jeśli warunki są optymalne, ich jakość jest bardzo dobra, jak klasę sprzętu. Gdy światła jest za mało lub za dużo, wyniki działania aparatów są różne, ale potrafią pozytywnie zaskoczyć.

Zdjęcia z tylnego aparatu:

Zdjęcia z przedniego aparatu:

Film:

Wydajność wystarczające na co dzień

Wewnątrz obudowy pracuje ośmiordzeniowy MediaTek, zapewniający urządzeniu wydajność porównywalną ze smartfonami raczej z niższych półek cenowych. Liczby nie są okazałe (patrz tabele poniżej), jednak do podstawowych zadań w zupełności to wystarcza. Interfejs tabletu oraz typowe aplikacje działają tu płynnie.

Wydajność

ogólna Antutu

10 Geekbench 6 A

I Benchmark Jeden

rdzeń Wszystkie

rdzenie T Tablet 2 406386 782 1965 203 Honor 400 Lite 435936 959 2287 207 Infinix Hot 50i 241359 407 1337 105 Infinix Hot 50 Pro+ 437281 711 1998 175 Infinix Note 40 435804 731 2004 73,7 Infinix Note 40 Pro 426707 741 2024 73,6 Infinix Note 40 Pro+ 5G 452748 916 2287 73,9 Motorola Moto G56 5G 477121 1030 2385 242 Samsung Galaxy A15 383821 723 1871 48,2 Sony Xperia 10 V 345193 905 2094 44 Tecno Spark 20 Pro+ 421219 743 2031 73 T Phone 2 Pro 407736 947 2688 349 T Phone 3 555395 1007 2991 280 Ulefone Armor 21 414303 724 2014 68,7 Ulefone Armor 24 386016 688 1896 64 Ulefone Armor Pad 2 406213 731 2017 70,4 Ulefone Power Armor 19T 403819 732 2035 69,9 Pokaż więcej

Wydajność

w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna

temperatura

obudowy

[°C] Wild Life

Extreme Wild Life

Extreme

Stress Test Aztec Ruins

Vulkan

High Tier

(1440p) Car Chase

(1080p) T Tablet 2 342 99,40% 347 874 39,5 Honor 400 Lite n.d. n.d. 394,3 1031 42,5 Infinix Hot 50i 156 97,50% 167,3 508,1 25,7 Infinix Hot 50 Pro + 381 98,40% 390,2 982,6 28,5 Infinix Note 40 378 97,40% 390 996,7 37 Infinix Note 40 Pro 381 99,20% 386,8 984,2 34,5 Infinix Note 40 Pro+ 5G n/d n/d 422,7 1129 43,1 Motorola Moto G56 5G - -% 409,3 1071 - Samsung Galaxy A15 342 98,60% 350,5 898,1 37,9 Sony Xperia 10 V 361 98,90% 523,9 1150 35,4 Tecno Spark 20 Pro+ 351 98,90% 357 907 32,3 T Phone 2 Pro 610 99,50% 708 1350 - T Phone 3 880 99,00% 980 1830 42,5 Ulefone Armor 21 344 99,40% 349,2 899 35 Ulefone Armor 24 326 99,10% 328 785,7 36 Ulefone Armor Pad 2 351 98,90% 350 903 38 Ulefone Power Armor 19T 336 99,40% 349 902 45 Pokaż więcej

Niska wydajność idzie w parze z brakiem problemów z wysoką temperaturą. Podczas testów wydajnościowych obudowa tabletu osiągnęła w najcieplejszym miejscu tylko 39,5°C. Nie było też śladu throttlingu.

Miejsce na dane? Prawie 103 GB. Więcej można uzyskać dzięki karcie pamięci microSD.

Bateria bez szału

T Tablet 2 jest zasilany akumulatorem o dość skromnej pojemności 6000 mAh. W naszym teści oglądania wideo przy jasności ekranu ustawionej na 300 nitów dało to słaby wynik, minimalnie przekraczający 5 godzin.

Wytrzymałość

akumulatora Akumulator

(mAh) Wyświetlacz Czas pracy

(minuty) Przekątna

(cale) Rozdzielczość

(piksele) Odświeżanie

(Hz) T Tablet 2 6000 10,1" 1920 x 1200 60 303 Infinix Hot 50i 5000 6,7" 720x1600 120 627 Infinix Hot 50 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 667 Infinix Note 40 5000 6,78" 1080 x 2436 120 674 Infinix Note 40 Pro 5000 6,78" 1080 x 2436 120 747 Infinix Note 40 Pro+ 5G 4600 6,78" 1080 X 2436 120 374 Motorola Moto G56 5G 5200 6,72" 1080 x 2400 120 293 Samsung Galaxy A15 5000 6,5" 1080 x 2340 120 775 T Phone 2 Pro 5000 6,8" 1080 x 2436 120 863 T Phone 3 5000 6,6" 1080 x 2408 120 615 Pokaż więcej

Jeśli użyjemy tabletu do sporadycznego przeglądania Internetu czy czytania, czas pracy może się wydłużyć nawet do kilku dni, ale na ogół nie powinniśmy liczyć na więcej niż dzień lub dwa. Pomóc może przełączenie ekranu na tryb czarno-biały.

Tablet obsługuje ładowanie z maksymalną mocą 15 W, ale ładowarkę trzeba sobie dokupić. Gdy użyłem ładowarki Samsung o mocy 25 W, czas ładowania od 0% do 100% wyniósł ponad 2 godziny.

Dobry kompromis, ale nie dla każdego

T Tablet 2 to propozycja T-Mobile dla osób szukających niedrogiego urządzenia do codziennych zadań, z dostępem do łączności 5G i funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Jego największym wyróżnikiem jest jednak specjalny, matowy ekran, który ma imitować kartkę papieru. Czyni go to interesującym wyborem do czytania i pracy z tekstem. Urządzenie oferuje solidne podstawy, ale bez wodotrysków typowych dla droższych modeli.

Główną zaletą tabletu jest innowacyjny wyświetlacz TCL NXTPAPER. Dzięki matowej powierzchni i specjalnym trybom obrazu, ekran znacznie mniej męczy wzrok, co docenią zwłaszcza miłośnicy e-booków. Choć kolory i jasność są na przyzwoitym poziomie, to właśnie komfort czytania i notowania (przy użyciu opcjonalnego rysika) stawia ten model ponad konkurencją w podobnej cenie.

Pod względem wydajności, T Tablet 2 plasuje się raczej w segmencie budżetowym. Procesor MediaTek wystarcza do płynnego działania interfejsu i podstawowych aplikacji, ale nie jest to sprzęt dla wymagających gier. Na plus można zaliczyć obecność 5G, głośników stereo oraz Androida 15 z przydatnymi dodatkami, takimi jak asystenci AI Google’a i Perplexity. Aparaty i bateria oferują jednak co najwyżej podstawową funkcjonalność.

Cena tabletu, która sama w sobie jest atrakcyjna i wynosi 1209 zł bez kontraktu (1379 zł w zestawie z piórem i etui), staje się wręcz rewelacyjna, gdy weźmiemy pod uwagę dołączony bonus. Razem z urządzeniem otrzymujemy 18-miesięczną subskrypcję Perplexity Pro, której standardowa wartość to niemal 1800 zł. Oznacza to, że sam dodatek jest wart więcej niż tablet, co całkowicie zmienia postrzeganie opłacalności zakupu. Tak skonstruowana oferta jest bardzo kusząca nawet bez umowy, a w opcji z abonamentem staje się jedną z najciekawszych propozycji na rynku.