Apple Watch SE 2gen w cenie godnej budżetowego smartwatcha

A dokładniej 599 zł za wersję 40 mm z nylonowym paskiem. I chociaż w porównaniu do opasek sportowych to jest to dość sporo, tak w inteligentne zegarki w tym budżecie są tymi tańszymi i bardziej okrojonymi. Tu natomiast dostajemy konstrukcję, która nie tylko ma GPS na pokładzie, ale pozwala także na nawigację i płacenie za zakupy przez Apple Pay dzięki NFC. Zegarki z WearOS o analogicznych możliwościach również zaczynają się od tej ceny. Jednak dla użytkowników iPhone są one równie bezużyteczne, jak Apple Watch dla kogoś z Androidem w kieszeni.

Apple Watch SE 2 gen

Oczywiście mamy tu także pewne ograniczenia, a największym z nich jest bateria, która wystarcza ja jeden dzień pracy. Tym samym nie ma mowy o mierzeniu snu, jeśli tak jak ja, macie nawyk nieściągania zegarka w ciągu dnia. Zwłaszcza że ładuje się on stosunkowo wolno, więc podczas prysznicu również go nie naładujecie. Biorąc jednak pod uwagę jego cenę 599 zł, to konieczność odkładania go na ładowarkę nocą nie brzmi wcale tak źle.