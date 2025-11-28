Było 699 zł, a jest 399 zł. Ta promocja z Media Expert odmieni Twoją kuchnię

A jeszcze dokładniej mówiąc, o modelu PHILIPS Essential Connected Ovi XL HD9280/30. Jest to 2000-watowy Air Fryer z misą o pojemności 6,1 litra, co pozwala już na przygotowanie obiadu dla 3-osobowej rodziny. Operuje on na temperaturach od 80 do 200 stopni Celsjusza, a dzięki opatentowanej przez Philipsa konstrukcji misy potrawy przypiekają się zarówno na górze, jak i na dole mimo wykorzystania tylko jednej grzałki.

PHILIPS Essential Connected Ovi XL HD9280/30

No dobrze, ale po co komu Air Fryer? Otóż do przygotowywania pysznych, zdrowych i szybkich posiłków bez udziału tłuszczu. Nie ma tu mowy o nagrzewaniu, jak w przypadku klasycznych piekarników. Co więcej, uzyskujemy chrupiąca skórkę i soczysty środek przy wykorzystaniu minimum tłuszczu — a jego nadmiar i tak ścieka poniżej koszyka. Jest więc smacznie, zdrowo i szybko. Co więcej, nie tylko możemy przygotować obiad, ale także upiec kawałek mięsa na kanapki i całkowicie olać pełne wody wędliny sklepowe. A wszystko to za jedyne 399 zł.