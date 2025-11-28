Opera z potężną nowością. Gemini 3 Pro i raporty w 60 sekund
Przeglądarki internetowe coraz śmielej integrują się ze sztuczną inteligencją, a Opera właśnie wrzuciła wyższy bieg. Do eksperymentalnego projektu Neon trafiły modele, które mogą zawstydzić konkurencję.
Opera Neon z nowymi funkcjami
Opera Neon od początku była traktowana jako poligon doświadczalny. To tutaj norweska firma (z polskim rodowodem technologicznym) testuje rozwiązania, które z czasem mogą trafić do głównej wersji przeglądarki. Tym razem aktualizacja jest naprawdę duża i skupia się na tym, co obecnie najważniejsze – zaawansowanej sztucznej inteligencji i ułatwianiu pracy biurowej.
Opera Neon to nasz eksperymentalny plac manewrowy, który pozwala nam korzystać z najbardziej zaawansowanych technologii AI dostępnych w sieci. Neon rozwijamy wspólnie z naszą społecznością. Sposób, w jaki skonfigurowany jest silnik AI w Opera Neon, pozwala nam integrować z przeglądarką najnowsze technologie.
Potężne modele na wyciągnięcie ręki
Najciekawszą zmianą jest swoboda wyboru. Opera wprowadza nowy selektor modeli w czacie Neon Chat. Użytkownik nie jest już skazany na jedno rozwiązanie. Może teraz wybierać spośród najmocniejszych narzędzi dostępnych na rynku.
Wspomniana aktualizacja wprowadza obsługę najnowszych modeli Google'a. Na liście znalazł się Gemini 3 Pro oraz intrygująco brzmiący Nano Banana Pro. Co ważne, model można zmienić w dowolnym momencie, nawet w trakcie trwania tej samej rozmowy. To daje ogromną elastyczność, gdy jedno AI nie radzi sobie z zadaniem, a drugie może mieć w danej dziedzinie lepsze kompetencje.
Raport w minutę i asystent w Dokumentach
Opera mocno rozwija też swojego Agenta Głębokich Badań o nazwie ODRA (Opera Deep Research Agent). Nowością jest tryb szybkich badań. Narzędzie potrafi teraz przeszukać sieć i przygotować kompletny raport w zaledwie 60 sekund. Wynik zawiera oczywiście cytowane źródła, co ułatwia weryfikację danych. W testach DeepResearch Bench agent Opery plasuje się w ścisłej czołówce, rywalizując bezpośrednio z rozwiązaniami Google'a i OpenAI.
Na koniec coś dla osób pracujących z tekstem. Społeczność prosiła o lepszą integrację z usługami Google i Opera to dowiozła. Agent "Neon Do" potrafi teraz obsługiwać Dokumenty Google. Wystarczy wydać polecenie przeglądarce, aby utworzyła nowy dokument z konkretną treścią. Można też edytować już istniejące pliki, prosząc AI o zmianę nazwy, dodanie akapitu czy usunięcie fragmentu tekstu. To mały krok, który znacznie przyspiesza biurową "pracę u podstaw".