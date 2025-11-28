Alior Bank z dużą nowością. Zajrzyj do apki, czy już to masz

Alior Bank mocno przeprojektował interfejs aplikacji, a pierwsze zapowiedzi zmian można było zauważyć już w październiku. Teraz jednak apka Alior Mobile doczekała się kolejnych, większych usprawnień i zdaniem banku jest bardziej przejrzysta oraz spójna wizualnie. Wdrażane nowej wersji zostało poprzedzone badaniami i testami użyteczności z udziałem klientów, które odebrali je pozytywnie.

Aktualizacje wdrażane będą stopniowo. Pierwsze zmiany są widoczne już na ekranie głównym, zarówno przed jak i po zalogowaniu. Jak wyjaśnia Alior Bank, dostępne tam elementy zostały rozmieszczone w taki sposób, aby użytkownikom jak najłatwiej było poruszać się po aplikacji. Kluczowym ułatwieniem jest usprawniony dostęp do najczęściej używanych funkcji, w tym transakcji BLIK. Duży i centralnie umiejscowiony przycisk pozwala na wygodniejsze kliknięcie kciukiem.

Przeprojektowana została także zakładka „Produkty”. Odświeżony układ dzieli dostępne w niej elementy na kategorie, dzięki którym możliwe jest m.in. łatwiejsze dotarcie do kart. Wprowadzone zostało także dodatkowe menu, ułatwiające nawigację, które pozwala łatwo przełączać się pomiędzy poszczególnymi kategoriami produktowymi.

Wcześniej odświeżona została zakładka „Płatności”. W jej zaktualizowanej wersji wszystkie funkcje zostały uporządkowane w czytelne kategorie. Obejmują one zapisanych odbiorców, różne typy przelewów – krajowy, własny, walutowy czy z innego banku – a także kompleksowe rozwiązania BLIK, takie jak kod BLIK, BLIK zbliżeniowy czy płatności powtarzalne.

Użytkownicy mogą też wygodnie opłacać bilety komunikacji miejskiej, parkingi i przejazdy autostradami w kategorii „Transport”. W zakładce dostępne są również sekcje „Zapłać”, obejmująca m.in. zlecenia stałe i doładowania telefonów, oraz „Karty” i „Pozostałe”, gdzie można znaleźć historię transakcji czy dostęp do Kantoru

W zaktualizowanej aplikacji Alior Mobile wprowadzono też opisy o przeznaczeniu kanałów kontaktu z bankiem oraz informacje o czasie oczekiwania na konsultanta. Dodane zostały też dwie nowe opcje samoobsługowe: „Zablokuj kartę” i „Zmień limity karty”, które umożliwią załatwienie pilnych spraw samodzielnie. Dodatkowo utworzono jedno miejsce do składania zgłoszeń i ich podglądu, co upraszcza i poprawia kontrolę nad zgłoszonymi sprawami oraz skraca ścieżkę dotarcia do pisemnych form kontaktu (Wyślij wiadomość, Złóż wniosek, Złóż reklamację).