Testowali szybkość internetu stacjonarnego. Ci operatorzy są najlepsi

Testy internetu domowego

Ranking internetu domowego powstał na podstawie testów wykonanych w aplikacji webowej, aplikacji dla Windows, aplikacji dla macOS oraz w oparciu o testy Wi-Fi w mobilnych aplikacjach dla Android i w mobilnej aplikacji dla iOS.

Z pomiarów wynika, że średnia prędkość internetu domowego w Polsce w trzecim kwartale 2025 roku wyniosła 175 Mb/s i była o 2 Mb/s niższa w poprzednim kwartale. W ciągu roku prędkość przyrosła o 12%. Prędkość wysyłania danych w ciągu roku przyrosła o 10 Mb/s (z 60 do 70 Mb/s), a ping spadł symbolicznie o 1 ms (z 19 do 18 ms).

W trzecim kwartale 2025 roku najszybszy internet domowy dostarczał T-Mobile Stacjonarny z prędkością pobierania na poziomie 279 Mb/s przed Play (267 Mb/s) i Orange (258 Mb/s). Tuż za nimi plasuje się Vectra z 254 Mb/s. We wrześniu czwarte miejsce zajął Plus (256 Mb/s). Różnice między operatorami z czołówki są więc bardzo niewielkie.

W przypadku testów wysyłania danych Inea wciąż zajmuje niekwestionowane pierwsze miejsce (234 Mb/s) przed T-Mobile (120 Mb/s), Netią (1114 Mb/s) i Plusem (109 Mb/s). Najniższe opóźnienia podobnie jak w poprzednim kwartale dostarczała Inea (9 ms) oraz Toya (10 ms).

Testy FTTH

Ranking internetu światłowodowego za trzeci kwartał powstał na podstawie 2 mln testów, których średnia prędkość wyniosła 290 Mb/s (więcej o 1 Mb/s w porównaniu do Q2). FTTH to tradycyjnie najszybsza technologia dostępowa z bardzo niskim opóźnieniem na poziomie 11 ms.

Najszybszy światłowód w trzecim kwartale 2025 roku dostarczał Orange z prędkością pobierania danych 328 Mb/s przed Play (285 Mb/s) i T-Mobile (279 Mb/s).

Najwyższą prędkość wysyłania danych oferuje INEA (264 Mb/s). Na drugie miejsce awansowała Netia (128 Mb/s) przed Orange (123 Mb/s). Tradycyjnie już, najniższe opóźnienia zapewniała Toya (6 ms) przed Orange i Ineą (9 ms).