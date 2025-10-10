Wiadomości

Testowali szybkość internetu stacjonarnego. Ci operatorzy są najlepsi

Użytkownicy aplikacji SpeedTest.pl w trzecim kwartale roku przeprowadzili 8 mln testów internetu domowego i 2 mln testów FTTH. Poznaliśmy wyniki pomiarów i nie ma zaskoczeń – dostawcą najszybszego internetu domowego był T-Mobile, a światłowodu Orange.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 10 PAŹ 2025
Testy internetu domowego

Ranking internetu domowego powstał na podstawie testów wykonanych w aplikacji webowej, aplikacji dla Windows, aplikacji dla macOS oraz w oparciu o testy Wi-Fi w mobilnych aplikacjach dla Android i w mobilnej aplikacji dla iOS.

Z pomiarów wynika, że średnia prędkość internetu domowego w Polsce w trzecim kwartale 2025 roku wyniosła 175 Mb/s i była o 2 Mb/s niższa w poprzednim kwartale. W ciągu roku prędkość przyrosła o 12%. Prędkość wysyłania danych w ciągu roku przyrosła o 10 Mb/s (z 60 do 70 Mb/s), a ping spadł symbolicznie o 1 ms (z 19 do 18 ms).

W trzecim kwartale 2025 roku najszybszy internet domowy dostarczał T-Mobile Stacjonarny z prędkością pobierania na poziomie 279 Mb/s przed Play (267 Mb/s) i Orange (258 Mb/s). Tuż za nimi plasuje się Vectra z 254 Mb/s. We wrześniu czwarte miejsce zajął Plus (256 Mb/s). Różnice między operatorami z czołówki są więc bardzo niewielkie.

W przypadku testów wysyłania danych Inea wciąż zajmuje niekwestionowane pierwsze miejsce (234 Mb/s) przed T-Mobile (120 Mb/s), Netią (1114 Mb/s) i Plusem (109 Mb/s). Najniższe opóźnienia podobnie jak w poprzednim kwartale dostarczała Inea (9 ms) oraz Toya (10 ms).

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów
T-Mobile Stacjonarny 279 120 13 208 tys.
Play Stacjonarny 267 64 14 664 tys.
Orange 258 98 14 1 150 tys.
Vectra 254 55 14 370 tys.
Testy FTTH

Ranking internetu światłowodowego za trzeci kwartał powstał na podstawie 2 mln testów, których średnia prędkość wyniosła 290 Mb/s (więcej o 1 Mb/s w porównaniu do Q2). FTTH to tradycyjnie najszybsza technologia dostępowa z bardzo niskim opóźnieniem na poziomie 11 ms.

Najszybszy światłowód w trzecim kwartale 2025 roku dostarczał Orange z prędkością pobierania danych 328 Mb/s przed Play (285 Mb/s) i T-Mobile (279 Mb/s). 

Najwyższą prędkość wysyłania danych oferuje INEA (264 Mb/s). Na drugie miejsce awansowała Netia (128 Mb/s) przed Orange (123 Mb/s). Tradycyjnie już, najniższe opóźnienia zapewniała Toya (6 ms) przed Orange i Ineą (9 ms).

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów
Orange 328 123 8 813 tys.
Play Światłowód 285 102 14 244 tys.
T-Mobile Stacjonarny 279 120 13 209 tys.
Netia 275 128 14 264 tys.
INEA 271 264 9 153 tys.
Image
telepolis
ftth Inea orange play szybkość internetu toya vectra szybkość internetu stacjonarnego SpeedTest.pl T-Mobile Stacjonarny szybkość światłowodu
Zródła zdjęć: Gigoliver / Shutterstock
Źródła tekstu: SpeedTest.pl