Wiadomości

Sony zamyka swój sklep online. Polscy gracze nie mają nad czym płakać

Jest to coś, czego polscy fani Sony będący jednocześnie miłośnikami gamingowych bibelotów mocno zazdrościli kolegom z zagranicy. I chociaż tego nie dostaną, to będą mogli spać spokojniej, bo sąsiad też to straci.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 19:15
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Sony zamyka swój sklep online. Polscy gracze nie mają nad czym płakać

Oczywiście to był żart. Nie podejrzewałbym polskich miłośników PlayStation o zawiść. Żartem jednak nie jest już to, że Sony ogłosiło zamknięcie PlayStation Gear. Mowa tu o oficjalnym sklepie, w którym sprzedawano gadżety związane z markami Sony. Ot, pluszowy Kratos, Nathan Drake w formie gumowej kaczuszki i inne durnostojki. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Sony zamyka PlayStation Gear

Warto dodać, że jest to sklep Online, który działa w części Europy i USA, nie ma jednak polskiej wersji. Wraz z końcem bieżącego roku zakończy on jednak swoją działalność. Jak możemy przeczytać na stronie: 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola SONY PlayStation 5 Pro + Kontroler SONY DualSense Chroma Niebieski
Konsola SONY PlayStation 5 Pro + Kontroler SONY DualSense Chroma Niebieski
0 zł
3808.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3808.99 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Digital Slim Fortnite Cobalt - Zestaw Startowy
Konsola SONY PlayStation 5 Digital Slim Fortnite Cobalt - Zestaw Startowy
0 zł
2199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199.99 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Pro + Słuchawki STEELSERIES Arctis Nova 5P Wireless, Nauszne, Dźwięk przestrzenny Biały
Konsola SONY PlayStation 5 Pro + Słuchawki STEELSERIES Arctis Nova 5P Wireless, Nauszne, Dźwięk przestrzenny Biały
0 zł
3968.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3968.99 zł
Advertisement

Dziękujemy za odwiedzenie PlayStation Gear Store. Ta strona zostanie zamknięta 31 grudnia. Nasz zespół obsługi klienta będzie nadal dostępny i chętnie pomoże w sprawie Twojego zamówienia. Wszystkie transakcje są ostateczne.

Niestety, nie wiadomo co jest przyczyną takiej decyzji. Można jednak założyć, że dalsze utrzymywanie sklepu nie ma sensu z biznesowego punktu widzenia.

Image
telepolis
gaming PlayStation Sony PlayStation Gear Store
Zródła zdjęć: PlayStation Gear Store
Źródła tekstu: PlayStation Gear Store