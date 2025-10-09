Sony zamyka swój sklep online. Polscy gracze nie mają nad czym płakać

Oczywiście to był żart. Nie podejrzewałbym polskich miłośników PlayStation o zawiść. Żartem jednak nie jest już to, że Sony ogłosiło zamknięcie PlayStation Gear. Mowa tu o oficjalnym sklepie, w którym sprzedawano gadżety związane z markami Sony. Ot, pluszowy Kratos, Nathan Drake w formie gumowej kaczuszki i inne durnostojki.

Sony zamyka PlayStation Gear

Warto dodać, że jest to sklep Online, który działa w części Europy i USA, nie ma jednak polskiej wersji. Wraz z końcem bieżącego roku zakończy on jednak swoją działalność. Jak możemy przeczytać na stronie:

Dziękujemy za odwiedzenie PlayStation Gear Store. Ta strona zostanie zamknięta 31 grudnia. Nasz zespół obsługi klienta będzie nadal dostępny i chętnie pomoże w sprawie Twojego zamówienia. Wszystkie transakcje są ostateczne.