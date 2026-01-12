UOKiK nie próżnuje. Potężne kary dla Zalando i Temu

Przepisy dotyczące wymogu wyświetlania najniższej ceny z ostatnich 30 dni okazały się sukcesem. Czarny piątek nie był już festiwalem fałszywych promocji, a okazją niezbyt spektakularnych obniżek. A promocje, w których najniższa cena sprzed ostatnich 30 dni to kwestia 1 grosza różnicy nie są niczym rzadkim. Ot, sklepy wciąż próbują coś ugrać starymi metodami, ale nieudolnie, bo muszą grać wedle nowych reguł. Jednak Temu i Zalando najwyraźniej wyszły z założenia, że nowe reguły ich nie dotyczą.

Zalando z gigantyczną karą

Zacznijmy od Zalando. Otóż zgodnie z ustaleniami UOKiK mimo wprowadzenia dyrektywy Omnibus polscy konsumenci nie byli w stanie sprawdzić realnych obniżek cen ani na samej platformie, ani w zewnętrznych reklamach. Co więcej, kiedy w toku postępowania Zalando zaczęło stosować się do wymogów, to okazało się, że nie robi tego rzetelnie. UOKiK odnotował modyfikowanie poprzedniej ceny w celu wprowadzenia w błąd samych konsumentów, jak i urzędu. Jak podkreślił Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Promocje kuszą ceną. Nie mogą przy tym wprowadzać w błąd i udawać, że okazja jest większa niż w rzeczywistości, zwłaszcza gdy nie ma jej wcale, a cena względem poprzedniego dnia rośnie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to ważny punkt odniesienia dla konsumentów. Badania pokazują, że konsumenci ufają przedsiębiorcom i wierzą, że kupując dany produkt z konkretnym rabatem rzeczywiście ten rabat otrzymują.

W związku z tymi zaniedbaniami oraz nieuczciwymi praktykami UOKiK nałożył na Zalando karę w wysokości 31 milionów złotych.

UOKiK ukarał Temu

W przypadku Temu sytuacja wygląda do pewnego stopnia podobnie. Otóż w polskiej wersji serwisu najniższa cena z ostatnich 30 dni również nie zawsze jest podawana, przez co klienci nie mają pojęcia o tym, jaka była realna obniżka cen produktów, które kupują. Dodatkowo czasami informacja ta była podana tylko dla jednego wariantu produktu, chociaż dotyczyło to wszystkich rozmiarów i kolorów.

Zdarzało się także, że Temu podawało coś, co miało być najniższą ceną z ostatnich 30 dni, jednak wcale nią nie było i miało na celu wprowadzenie użytkowników w błąd. W związku z tym UOKiK nałożył na Temu karę w wysokości 6 milionów złotych.

O oficjalne stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy zarówno Temu, jak i Zalando. Zostanie ono dodane do tekstu, kiedy tylko otrzymamy odpowiedź.

Aktualizacja

Temu w odpowiedzi na pytanie redakcji Telepolis, podzieliło się z nami swoim oficjalnym stanowiskiem:

W pełni współpracowaliśmy z UOKiK, uwzględniliśmy przekazane uwagi i wprowadziliśmy niezbędne zmiany. Będziemy nadal konstruktywnie współpracować z UOKiK, aby zapewniać jak najlepszą jakość usług naszym użytkownikom w Polsce.