Nowy pakiet roamingowy. Zimą może okazać się niezbędny

Plus przygotował sezonowy pakiet roamingowy Narty. Dostępny jest zarówno w ofercie na abonament, jak i na kartę. Pakietem objęto kierunki najczęściej wybierane przez miłośników sportów zimowych: Czechy, Włochy, Słowację, Austrię oraz Francję.

Sezon na sporty zimowe rozpoczął się na dobre, a zbliżające się ferie to doskonały czas, aby spędzić urlop na stoku. Przygotowany przez Plusa pakiet Narty to 6 GB za 30 zł do wykorzystania na terenie krajów najczęściej wybieranych przez miłośników sportów zimowych.

Pakiet dostępny jest w ofercie na abonament z ważnością do końca kolejnego okresu rozliczeniowego, natomiast w Plus na Kartę obowiązuje przez 30 dni od momentu aktywacji.

Jest to oferta sezonowa. Pakiet można wykupić do 30 kwietnia 2026 r., udając się osobiście do punktu sprzedaży, korzystając z aplikacji iPlus, wysyłając SMS lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 601 102 601 z telefonu dowolnej sieci.

Najprostszy sposób to wysłanie SMS-a – na numer 2601, o treści NARTY.