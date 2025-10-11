Musk szykuje się do podboju nowej branży. Pierwsze efekty już za rok

Dalsza część tekstu pod wideo

xAI i gry wideo: Musk chce zmienić branżę rozrywki

Firma xAI założona przez Elona Muska zajmuje się ulepszaniem Groka - asystenta AI, buduje duże centra danych do trenowania sztucznej inteligencji na masową skalę i stara się opracować nową generację rozwiązań w tym temacie. Do najnowszych przedsięwzięć dochodzą teraz gry wideo.

xAI zaczęło pracować nad "dużą" grą w listopadzie 2024 roku i według Muska ukaże się ona z końcem 2026 r. Będzie to tytuł opracowany w dużej mierze przy pomocy sztucznej inteligencji. Do tej pory już ukazało się kilka niezależnych i mniejszych produkcji tego typu, ale jeszcze żaden wysokobudżetowy tytuł.

Obecnie ekipa deweloperska xAI eksperymentuje z różnymi technikami, aby wygenerować i wdrożyć w naturalny sposób fotorealistyczną grafikę w ramy rozgrywki.

Docelowo Musk chciałby, aby Grok potrafił dynamicznie generować całe światy i poziomy w grach w czasie rzeczywistym. Aby to osiągnąć, trzeba rozwinąć Groka do tego stopnia, że byłby sam w stanie grać w gry i dokonywać modyfikacji kodu "w locie".