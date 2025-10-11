Rewolucja w twoim telewizorze. Netflix stworzył nowy rodzaj rozrywki

Dalsza część tekstu pod wideo

Netflix wchodzi na rynek gier wideo

Netflixowi nie wystarcza już pozycja lidera segmentu serwisów streamingowych. Amerykańska firma wchodzi również na rynek gier wideo, choć flirtowała z nim już od jakiegoś czasu. Teraz jednak chce tam wejść na całego.

Wkrótce znaną wszystkim aplikację Netflix na Smart TV wzbogaci nowa sekcja "Gry", dostępna jako jedna z zakładek na ekranie menu głównego po zalogowaniu. Stamtąd będziemy mogli zagrać w gry, bez posiadania żadnego dedykowanego sprzętu ani instalowania niczego. Wystarczy jedynie telefon i on będzie stanowił nasz "kontroler". Na iOS trzeba pobrać dodatkowo aplikację Netflix Game Controller, a na Androidzie posiadać aplikację Netflix i zeskanować kod QR.

Pierwsze pięć tytułów dostępnych w ramach nowej sekcji gier, to: LEGO Party, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tertris Time Warp i Party Crashers: Fool Your Friends.

Tytuły te to proste w obsłudze gry imprezowe, stworzone do rywalizacji ze znajomymi i rodziną (w niektóre z nich można grać do 8 graczy). LEGO Party to kolekcja minigierek, Pictionary to cyfrowa wersja popularnej gry planszowej opartej o rysowanie (ale z kilkoma unikatowymi cechami), a Party Crashers brzmi jak gra w stylu Among Us.

Netflix stworzył niektóre z tych tytułów z własnej inicjatywy, w obrębie swojego dedykowanego studia zajmującego się grami wideo. Gry mają być dostępne wkrótce.

To jednak nie wszystko na froncie gier od Netflixa. Warto przy okazji wspomnieć, że firma do tej pory oferowała gry w obrębie swojej aplikacji mobilnej na Androida i iOS, eksperymentując z wprowadzeniem ich poprzez usługi grania w chmurze lub streaming także na telewizory.