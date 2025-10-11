Sprzęt

Nubia zapowiada nową bestię. Dla fotografów i dla graczy

Nubia oficjalnie zapowiedziała premierę swojego najnowszego flagowca – Nubia Z80 Ultra. Oczekiwany przez sympatyków smartfon chińskiej marki zadebiutuje za niecałe dwa tygodnie. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:44
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nubia zapowiada nową bestię. Dla fotografów i dla graczy

Nubia Z80 Ultra zostanie oficjalnie zaprezentowana 22 października 2025 roku, niedługo po premierze gamingowych modeli Redmagic 11 Pro i 11 Pro+ zaplanowanej na 17 października.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na temat Nubii od jakiegoś czasu krążą już liczne przecieki, z których wynika, że smartfon będzie flagowcem, który powinien spodobać się zarówno graczom, jak i amatorom fotografii. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon NUBIA Neo 3 5G 8/256GB 6.8" 120Hz Czarny
Smartfon NUBIA Neo 3 5G 8/256GB 6.8" 120Hz Czarny
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Smartfon NUBIA Focus Pro 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Brązowy
Smartfon NUBIA Focus Pro 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Brązowy
0 zł
649 zł - najniższa cena
Kup teraz 649 zł
Smartfon NUBIA Flip 5G 8/256GB 6.9" 120Hz Czarny
Smartfon NUBIA Flip 5G 8/256GB 6.9" 120Hz Czarny
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Advertisement
Nubia zapowiada nową bestię. Dla fotografów i dla graczy

Zastosowany w Z80 Ultra wyświetlacz to płaski panel AMOLED o rozdzielczości 1,5K z odświeżaniem 144 Hz i warstwą dotykową o częstotliwości reakcji rzędu 3000 Hz w trybie gamingowym. Ekran jest pozbawiony jakichkolwiek wcięć czy otworów dzięki zastosowaniu aparatu podekranowego do selfie. Przekątna wyświetlacza nie jest jeszcze potwierdzona, ale można założyć, że będzie to około 6,8 cala.

Nubia zapowiada nową bestię. Dla fotografów i dla graczy

Moc do pracy dostarczy oczywiście układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, wspierany przez 16 GB pamięci RAM, choć nie można wykluczyć topowego wariantu nawet 24 GB.

Nubia zapowiada nową bestię. Dla fotografów i dla graczy

Sekcję fotograficzną stworzą trzy aparaty, prawdopodobnie wszystkie otrzymają matryce 50 Mpix. Główna jednostka wyposażona ma być w obiektyw o ogniskowej 35 mm i stabilizację OIS. Do tego otrzymamy ultraszerokokątny moduł 18 mm z matrycą 1/1,55 cala oraz aparat z peryskopowym teleobiektywem 85 mm. Całość powinna zapewnić niezłe możliwości fotograficzne, podobnie jak było w poprzednich smartfonach z tej linii. Nubia Z80 Ultra ma również specjalny przycisk do sterowania aparatem, co również jest charakterystyczne dla tej serii.

Nubia zapowiada nową bestię. Dla fotografów i dla graczy

W urządzeniu zastosowano także akumulator o pojemności powyżej 7000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym o mocy do 90 W, co pozwoli na szybkie uzupełnienie energii. Smartfon będzie spełniał normy pyło- i wodoszczelności IP68/69, a poza standardowymi wersjami czarną i białą dostępny będzie także w specjalnej edycji Starry Sky Collector Edition z motywem gwiezdnego nieba. 

Zobacz: Nubia Z60 Ultra - pogromca flagowców i ozdoba minimalisty (test)

Image
telepolis
Nubia Nubia Z80 Ultra
Zródła zdjęć: Nubia