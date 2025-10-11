Nubia zapowiada nową bestię. Dla fotografów i dla graczy

Nubia Z80 Ultra zostanie oficjalnie zaprezentowana 22 października 2025 roku, niedługo po premierze gamingowych modeli Redmagic 11 Pro i 11 Pro+ zaplanowanej na 17 października.

Na temat Nubii od jakiegoś czasu krążą już liczne przecieki, z których wynika, że smartfon będzie flagowcem, który powinien spodobać się zarówno graczom, jak i amatorom fotografii.

Zastosowany w Z80 Ultra wyświetlacz to płaski panel AMOLED o rozdzielczości 1,5K z odświeżaniem 144 Hz i warstwą dotykową o częstotliwości reakcji rzędu 3000 Hz w trybie gamingowym. Ekran jest pozbawiony jakichkolwiek wcięć czy otworów dzięki zastosowaniu aparatu podekranowego do selfie. Przekątna wyświetlacza nie jest jeszcze potwierdzona, ale można założyć, że będzie to około 6,8 cala.

Moc do pracy dostarczy oczywiście układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, wspierany przez 16 GB pamięci RAM, choć nie można wykluczyć topowego wariantu nawet 24 GB.

Sekcję fotograficzną stworzą trzy aparaty, prawdopodobnie wszystkie otrzymają matryce 50 Mpix. Główna jednostka wyposażona ma być w obiektyw o ogniskowej 35 mm i stabilizację OIS. Do tego otrzymamy ultraszerokokątny moduł 18 mm z matrycą 1/1,55 cala oraz aparat z peryskopowym teleobiektywem 85 mm. Całość powinna zapewnić niezłe możliwości fotograficzne, podobnie jak było w poprzednich smartfonach z tej linii. Nubia Z80 Ultra ma również specjalny przycisk do sterowania aparatem, co również jest charakterystyczne dla tej serii.