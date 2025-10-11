Ten smartfon ma chłodzenie wodne. Premiera za tydzień

Hashtag towarzyszący zapowiedzi – #RedMagic11ProWaterCooledMobile – sugeruje, że to właśnie ten element będzie największą nowością w 11. generacji gamingowych flagowców marki. W opublikowanych materiałach promocyjnych widać czarne i białe wersje urządzenia oraz wariant transparentny, który odsłania fragmenty systemu chłodzenia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Redmagic od lat wyróżnia się odważnym podejściem do odprowadzania ciepła w swoich gamingowych smartfonach. Od kilku generacji standardem jest wbudowany wentylator, któremu pomagają przeloty powietrza, przechodzące przez środek obudowy i chłodzące układ SoC podczas intensywnego grania. Wprowadzenie chłodzenia wodnego może być kolejnym krokiem w zapewnieniu stabilnej wydajności podczas długich sesji w grach.

Z doniesień wynika, że zastosowany w serii Redmagic 11 Pro system chłodzenia będzie rozwiązaniem hybrydowym, łączącym działanie cieczy, powietrza i komory parowej, a dodatkowo znajdzie się w nim aktywny wentylator nowej generacji o prędkości 24 tys. obrotów na minutę, z certyfikatem wodoszczelności IPX8.

Według najnowszych przecieków RedMagic 11 Pro zapowiada się na prawdziwego potwora pod względem wydajności i funkcji. Smartfon ma otrzymać najnowszy układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, wspierany przez imponujące 24 GB pamięci RAM oraz aż 1 TB pamięci wewnętrznej.