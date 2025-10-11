Sprzęt

Ten smartfon ma chłodzenie wodne. Premiera za tydzień

Nubia szykuje się do premiery swojego najnowszego gamingowego flagowca – Redmagic 11 Pro – który zadebiutuje w Chinach 17 października. Producent opublikował w serwisie Weibo teaserowe grafiki prezentujące efektowny system chłodzenia widnego z widocznymi przewodami.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:41
Hashtag towarzyszący zapowiedzi – #RedMagic11ProWaterCooledMobile – sugeruje, że to właśnie ten element będzie największą nowością w 11. generacji gamingowych flagowców marki. W opublikowanych materiałach promocyjnych widać czarne i białe wersje urządzenia oraz wariant transparentny, który odsłania fragmenty systemu chłodzenia.

Redmagic od lat wyróżnia się odważnym podejściem do odprowadzania ciepła w swoich gamingowych smartfonach. Od kilku generacji standardem jest wbudowany wentylator, któremu pomagają przeloty powietrza, przechodzące przez środek obudowy i chłodzące układ SoC podczas intensywnego grania. Wprowadzenie chłodzenia wodnego może być kolejnym krokiem w zapewnieniu stabilnej wydajności podczas długich sesji w grach. 

Z doniesień wynika, że zastosowany w serii Redmagic 11 Pro system chłodzenia będzie rozwiązaniem hybrydowym, łączącym działanie cieczy, powietrza i komory parowej, a dodatkowo znajdzie się w nim aktywny wentylator nowej generacji o prędkości 24 tys. obrotów na minutę, z certyfikatem wodoszczelności IPX8.

Według najnowszych przecieków RedMagic 11 Pro zapowiada się na prawdziwego potwora pod względem wydajności i funkcji. Smartfon ma otrzymać najnowszy układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, wspierany przez imponujące 24 GB pamięci RAM oraz aż 1 TB pamięci wewnętrznej.

Sprzęt otrzyma także  fizyczne przyciski na krawędzi, potężną baterię o pojemności 8000 mAh, trójwymiarowy ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w ekranie oraz duży i płaski wyświetlacz AMOLED, pozbawiony zakrzywień krawędzi i wycięcia na aparat.

Zobacz: Redmagic 10 Pro: Ekran bez wycięcia i bateria 7050 mAh (test)

telepolis
smartfon gamingowy RedMagic chłodzenie wodne Redmagic 11 Pro
Zródła zdjęć: Redmagic