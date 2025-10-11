To smartfon czy tablet? Nowy pancerniak Oukitela wymiata

Oukitel zapowiada premierę nowego pancerniaka – WP60 5G, skierowanego do użytkowników poszukujących wytrzymałego urządzenia z dużym ekranem i mocną baterią. WP60 5G został wyposażony w ekran aż 7,2 cala, czyli o rozmiarze, którego smartfony dotąd nie osiągały – za to taka przekątna mogła się bardziej kojarzyć z małymi tabletami. Niestety, rozdzielczość wyświetlacza to tylko HD+ (720 x 1560), choć częstotliwość odświeżania sięga solidnych 120 Hz.

Oukitel WP60 5G zwraca uwagę nie tylko rozmiarem ekranu, ale i swoim wyglądem – wyróżnia się designem, który producent określa jako „Cyber Mech”, z futurystycznymi akcentami inspirowanymi mechami.

Szczególnie efektownie prezentuje się żółta wersja kolorystyczna, która z daleka przyciąga uwagę i podkreśla wyjątkowy charakter sprzętu (jest też wersja srebrna i czarna). Smartfon waży 360 g i ma wymiary 184 x 87 x 14,9 mm, więc zachowuje w miarę rozsądne parametry użytkowe. WP60 5G spełnia normy wytrzymałości IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H, co potwierdza odporność na pył, wodę, wstrząsy i trudne warunki atmosferyczne.

Wewnątrz kryje się akumulator o pojemności 10 000 mAh wspierający szybkie ładowanie 33 W oraz funkcję power banku, umożliwiającą ładowanie innych sprzętów.

Za wydajność Oukitela WP60 5G odpowiada układ MediaTek Dimensity 7025 z modemem 5G. Smartfon dostępny ma być w trzech konfiguracjach, nawet z 16 GB RAM LPDDR4x oraz 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Nie zabrakło opcji rozszerzania pamięci przez kartę microSD.

WP60 5G otrzymał główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix z dodatkowymi modułami do zdjęć nocnych i makro, a z przodu zamontowano kamerę 32 Mpix. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 15.