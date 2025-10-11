Wiemy, kiedy ma zadebiutować PlayStation 6. Padła data
Czekacie już na nową generację konsoli Sony? Jeśli najnowsze informacje są prawdziwe, to nie będziecie musieli czekać zbyt długo.
Wieści na temat potencjalnej premiery konsoli PlayStation 6 przekazał znany przede wszystkim w branży hardware'owej informator o pseudonimie Kepler. Normalnie specjalizuje się on w tematyce kart graficznych, ale dzięki temu ma dobre źródła w AMD. A to właśnie Czerwoni, po raz kolejny, stworzą podzespoły do PlayStation.
Kiedy premiera PlayStation 6?
Z jego informacji wynika, że PlayStation 6 może zadebiutować już w 2027 roku. Prawdopodobnie powinniśmy spodziewać się rynkowego debiutu w listopadzie, bo właśnie w tym miesiącu Sony najczęściej prezentuje nowe konsole. Oznacza to, że premiera miałaby się odbyć już za dwa lata (z małym okładem).
Nie ma w tym żadnego zaskoczenia. PlayStation 5 zadebiutowało w 2020 roku, więc oznaczałoby to standardowy, 7-letni cykl życia w przypadku urządzeń Sony. Natomiast Kepler zaznacza, że chociaż 2027 jest docelowym terminem, to wiele może się jeszcze zmienić.
Jeśli chodzi o wydajność, to też pojawiło się w tej kwestii wiele informacji. PlayStation 6 ma osiągnąć wydajność na poziomie około 34-40 TFlops. Dla porównania zwykłe PS5 osiąga 10,28 TFlops, a model PS5 Pro już 16,7 Tflops. Byłby to więc znaczący skok wydajność. Jeszcze lepiej ma być pod kątem Ray Tracingu, z którym konsola ma sobie radzić od 6 do nawet 12 razy lepiej.
Chociaż premiera w 2027 roku oznaczałaby 7-letni cykl życia PlayStation 5, to wydaje się, jakby konsola Sony dopiero co zadebiutowała. Wciąż nie doczekaliśmy się zbyt wielu ekskluzywnych gier.