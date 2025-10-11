Sprzęt

Wiemy, kiedy ma zadebiutować PlayStation 6. Padła data

Czekacie już na nową generację konsoli Sony? Jeśli najnowsze informacje są prawdziwe, to nie będziecie musieli czekać zbyt długo.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 16:26
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wiemy, kiedy ma zadebiutować PlayStation 6. Padła data

Wieści na temat potencjalnej premiery konsoli PlayStation 6 przekazał znany przede wszystkim w branży hardware'owej informator o pseudonimie Kepler. Normalnie specjalizuje się on w tematyce kart graficznych, ale dzięki temu ma dobre źródła w AMD. A to właśnie Czerwoni, po raz kolejny, stworzą podzespoły do PlayStation.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kiedy premiera PlayStation 6?

Z jego informacji wynika, że PlayStation 6 może zadebiutować już w 2027 roku. Prawdopodobnie powinniśmy spodziewać się rynkowego debiutu w listopadzie, bo właśnie w tym miesiącu Sony najczęściej prezentuje nowe konsole. Oznacza to, że premiera miałaby się odbyć już za dwa lata (z małym okładem). 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola SONY PlayStation 5 Pro + Kierownica LOGITECH G923 PC/PS4
Konsola SONY PlayStation 5 Pro + Kierownica LOGITECH G923 PC/PS4
0 zł
4748.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4748.99 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Pro + Kontroler SONY DualSense Chroma Niebieski
Konsola SONY PlayStation 5 Pro + Kontroler SONY DualSense Chroma Niebieski
0 zł
3808.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3808.99 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Pro + Kontroler SONY PlayStation Portal Nocna czerń
Konsola SONY PlayStation 5 Pro + Kontroler SONY PlayStation Portal Nocna czerń
0 zł
4474.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 4474.98 zł
Advertisement

Nie ma w tym żadnego zaskoczenia. PlayStation 5 zadebiutowało w 2020 roku, więc oznaczałoby to standardowy, 7-letni cykl życia w przypadku urządzeń Sony. Natomiast Kepler zaznacza, że chociaż 2027 jest docelowym terminem, to wiele może się jeszcze zmienić.

Jeśli chodzi o wydajność, to też pojawiło się w tej kwestii wiele informacji. PlayStation 6 ma osiągnąć wydajność na poziomie około 34-40 TFlops. Dla porównania zwykłe PS5 osiąga 10,28 TFlops, a model PS5 Pro już 16,7 Tflops. Byłby to więc znaczący skok wydajność. Jeszcze lepiej ma być pod kątem Ray Tracingu, z którym konsola ma sobie radzić od 6 do nawet 12 razy lepiej.

Chociaż premiera w 2027 roku oznaczałaby 7-letni cykl życia PlayStation 5, to wydaje się, jakby konsola Sony dopiero co zadebiutowała. Wciąż nie doczekaliśmy się zbyt wielu ekskluzywnych gier.

Image
telepolis
PlayStation Sony PlayStation 6 kiedy PlayStation 6 PlayStation 6 premiera PlayStation 6 wydajność ps6
Zródła zdjęć: Joeri Mostmans / Shutterstock.com
Źródła tekstu: wccftech