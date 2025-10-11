Wiemy, kiedy ma zadebiutować PlayStation 6. Padła data

Wieści na temat potencjalnej premiery konsoli PlayStation 6 przekazał znany przede wszystkim w branży hardware'owej informator o pseudonimie Kepler. Normalnie specjalizuje się on w tematyce kart graficznych, ale dzięki temu ma dobre źródła w AMD. A to właśnie Czerwoni, po raz kolejny, stworzą podzespoły do PlayStation.

Kiedy premiera PlayStation 6?

Z jego informacji wynika, że PlayStation 6 może zadebiutować już w 2027 roku. Prawdopodobnie powinniśmy spodziewać się rynkowego debiutu w listopadzie, bo właśnie w tym miesiącu Sony najczęściej prezentuje nowe konsole. Oznacza to, że premiera miałaby się odbyć już za dwa lata (z małym okładem).

Nie ma w tym żadnego zaskoczenia. PlayStation 5 zadebiutowało w 2020 roku, więc oznaczałoby to standardowy, 7-letni cykl życia w przypadku urządzeń Sony. Natomiast Kepler zaznacza, że chociaż 2027 jest docelowym terminem, to wiele może się jeszcze zmienić.

Jeśli chodzi o wydajność, to też pojawiło się w tej kwestii wiele informacji. PlayStation 6 ma osiągnąć wydajność na poziomie około 34-40 TFlops. Dla porównania zwykłe PS5 osiąga 10,28 TFlops, a model PS5 Pro już 16,7 Tflops. Byłby to więc znaczący skok wydajność. Jeszcze lepiej ma być pod kątem Ray Tracingu, z którym konsola ma sobie radzić od 6 do nawet 12 razy lepiej.