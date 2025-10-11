Gracze są zgodni - Battlefield 6 to hit. Gra bije rekordy popularności
Świetne strzelanie, przyjemne poruszanie i wciągające mapy. Wszystko to sprawiło, że dziesiąta odsłona FPS od DICE to ogromny sukces.
To właśnie wczoraj premierę miała gra Battlefield 6, która dostępna jest już na całym świecie na PC oraz konsolach. Mowa o strzelance od Electronic Arts, oferującej klimat współczesnej wojny zarówno w kampanii dla jednego gracza, jak i trybie wieloosobowym. O tym, że to jedna z lepszych części od lat świadczą zarówno branżowe recenzje, opinie graczy, jak i twarde dane.
Battlefield 6 na Steamie ma ocenę "Bardzo pozytywna"
Już od samego początku w grze występowały kolejki, ale na szczęście oczekiwanie na rozpoczęcie rozgrywki nie jest długie. Według danych SteamDB w ciągu niespełna 24 godzin odnotowano rekordowe 747 440 jednoczesnych graczy. A mimo, że aktualnie mamy wczesne godziny poranne, to nadal mowa o ponad 415 000 osobach online.
Aktualnie na Steam grę oceniło 10 483 osób, dając jej notę "bardzo pozytywną". A jeśli wciąż się wahacie czy zagrać, to warto rzucić okiem na naszą recenzję. Zdaniem redakcyjnego kolegi Damiana Jaroszewskiego to bardzo solidna propozycja (8,5/10) z dużą ilością map, ciekawymi mechanikami oraz dobrą oprawą audiowizualną.