Gracze są zgodni - Battlefield 6 to hit. Gra bije rekordy popularności

Świetne strzelanie, przyjemne poruszanie i wciągające mapy. Wszystko to sprawiło, że dziesiąta odsłona FPS od DICE to ogromny sukces.

Przemysław Banasiak (Yokai)
10:29
0
To właśnie wczoraj premierę miała gra Battlefield 6, która dostępna jest już na całym świecie na PC oraz konsolach. Mowa o strzelance od Electronic Arts, oferującej klimat współczesnej wojny zarówno w kampanii dla jednego gracza, jak i trybie wieloosobowym. O tym, że to jedna z lepszych części od lat świadczą zarówno branżowe recenzje, opinie graczy, jak i twarde dane.

Battlefield 6 na Steamie ma ocenę "Bardzo pozytywna"

Już od samego początku w grze występowały kolejki, ale na szczęście oczekiwanie na rozpoczęcie rozgrywki nie jest długie. Według danych SteamDB w ciągu niespełna 24 godzin odnotowano rekordowe 747 440 jednoczesnych graczy. A mimo, że aktualnie mamy wczesne godziny poranne, to nadal mowa o ponad 415 000 osobach online.

Aktualnie na Steam grę oceniło 10 483 osób, dając jej notę "bardzo pozytywną". A jeśli wciąż się wahacie czy zagrać, to warto rzucić okiem na naszą recenzję. Zdaniem redakcyjnego kolegi Damiana Jaroszewskiego to bardzo solidna propozycja (8,5/10) z dużą ilością map, ciekawymi mechanikami oraz dobrą oprawą audiowizualną.

