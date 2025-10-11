Konta

Zmiana w Pekao24 i PeoPay. Możesz się zdziwić po zalogowaniu

Bank Pekao zapowiada zmiany w serwisie internetowym Pekao24. Klienci otrzymają nowe funkcje i możliwości.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:11
0
Zmiana w Pekao24 i PeoPay. Możesz się zdziwić po zalogowaniu

Bank Pekao poinformował o zmianach, które zostały wdrożone dla klientów serwisu internetowego Pekao24. Dotyczą one zarówno klientów indywidualnych, jak i firmowych.

Zmiany w Pekao24 i PeoPay

W serwisie internetowym Pekao24 zmienił się wygląd głównego pulpitu, po zalogowaniu na konto. W jego centralnej części klienci znajdą:

Wybrane okazje dla Ciebie
  • informacje o podstawowym koncie,
  • widżet ze skrótami do ulubionych funkcji,
  • Historię konta z informacją o trzech ostatnich transakcjach,
  • dostęp do kont w innych, dodanych bankach (w ramach otwartej bankowości).

Jednak najważniejsza zmiana dotyczy prawej kolumny, w której dodanych zostało kilka nowych elementów. Są to:

  • widżet Twoje Sprawy — w tym miejscu klienci mogą szybko wejść w swoje dyspozycje oraz zaświadczenia. Z rozwijanej listy mogą wybrać swój produkt, wtedy pojawi się wyszukiwarka dyspozycji i zaświadczeń, a także lista tych najczęściej wybieranych,
  • widżet z postępem w zbieraniu punktów w programie Bezcenne Chwile,
  • dane kontaktowe doradcy osobistego (tylko dla klientów Świata Premium i Bankowości Prywatnej oraz firm).
Co ważne, nowy układ jest dostępny również w aplikacji PeoPay od wersji 4.100, która jest już dostępna w sklepach z aplikacjami, czyli między innymi Google Play oraz App Store.

Pekao24 peopay bank pekao Bank Pekao S.A.
Zródła zdjęć: AxOst / Shutterstock.com, Bank Pekao
Źródła tekstu: Bank Pekao