Zmiana w Pekao24 i PeoPay. Możesz się zdziwić po zalogowaniu

Bank Pekao poinformował o zmianach, które zostały wdrożone dla klientów serwisu internetowego Pekao24. Dotyczą one zarówno klientów indywidualnych, jak i firmowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmiany w Pekao24 i PeoPay

W serwisie internetowym Pekao24 zmienił się wygląd głównego pulpitu, po zalogowaniu na konto. W jego centralnej części klienci znajdą:

informacje o podstawowym koncie,

widżet ze skrótami do ulubionych funkcji,

Historię konta z informacją o trzech ostatnich transakcjach,

dostęp do kont w innych, dodanych bankach (w ramach otwartej bankowości).

Jednak najważniejsza zmiana dotyczy prawej kolumny, w której dodanych zostało kilka nowych elementów. Są to:

widżet Twoje Sprawy — w tym miejscu klienci mogą szybko wejść w swoje dyspozycje oraz zaświadczenia. Z rozwijanej listy mogą wybrać swój produkt, wtedy pojawi się wyszukiwarka dyspozycji i zaświadczeń, a także lista tych najczęściej wybieranych,

widżet z postępem w zbieraniu punktów w programie Bezcenne Chwile,

dane kontaktowe doradcy osobistego (tylko dla klientów Świata Premium i Bankowości Prywatnej oraz firm).