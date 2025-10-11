Konta
Zmiana w Pekao24 i PeoPay. Możesz się zdziwić po zalogowaniu
Bank Pekao zapowiada zmiany w serwisie internetowym Pekao24. Klienci otrzymają nowe funkcje i możliwości.
Bank Pekao poinformował o zmianach, które zostały wdrożone dla klientów serwisu internetowego Pekao24. Dotyczą one zarówno klientów indywidualnych, jak i firmowych.
Zmiany w Pekao24 i PeoPay
W serwisie internetowym Pekao24 zmienił się wygląd głównego pulpitu, po zalogowaniu na konto. W jego centralnej części klienci znajdą:
- informacje o podstawowym koncie,
- widżet ze skrótami do ulubionych funkcji,
- Historię konta z informacją o trzech ostatnich transakcjach,
- dostęp do kont w innych, dodanych bankach (w ramach otwartej bankowości).
Jednak najważniejsza zmiana dotyczy prawej kolumny, w której dodanych zostało kilka nowych elementów. Są to:
- widżet Twoje Sprawy — w tym miejscu klienci mogą szybko wejść w swoje dyspozycje oraz zaświadczenia. Z rozwijanej listy mogą wybrać swój produkt, wtedy pojawi się wyszukiwarka dyspozycji i zaświadczeń, a także lista tych najczęściej wybieranych,
- widżet z postępem w zbieraniu punktów w programie Bezcenne Chwile,
- dane kontaktowe doradcy osobistego (tylko dla klientów Świata Premium i Bankowości Prywatnej oraz firm).
Co ważne, nowy układ jest dostępny również w aplikacji PeoPay od wersji 4.100, która jest już dostępna w sklepach z aplikacjami, czyli między innymi Google Play oraz App Store.