Ten bank płaci 100 zł za coś, co i tak robisz za darmo

VeloBank kontynuuje swoją popularną akcję "Doceniam Velo – polecam Velo". Zasady są banalnie proste: obecny klient banku poleca VeloKonto znajomemu. Jeśli ten założy rachunek z otrzymanym kodem i spełni proste warunki, bank wypłaci nagrody. Osoba polecająca otrzyma 100 zł, a nowy klient dostanie 50 zł na start.

Dzięki takim zasadom zyskują wszyscy. Bank pozyskuje klienta z wiarygodnego źródła, a dwie osoby – polecająca i nowa – otrzymują finansowy bonus. Propozycja może być szczególnie kusząca przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i wyższymi wydatkami.

Program „Doceniam Velo – polecam Velo” cieszy się dużym zainteresowaniem, a przecież wiemy, że rekomendacje najbliższych to zawsze najbardziej wiarygodna forma polecenia. Dzięki wygodnej aplikacji mobilnej, szybkim płatnościom BLIK, możliwości wymiany walut w VeloKantorze oraz dostępowi do programów lojalnościowych, użytkownicy VeloKonta realnie odczuwają korzyści na co dzień. Adam Frankowski, Dyrektor Zarządzający Obszarem Produktów Bankowych, VeloBank

Nie tylko gotówka, czyli co oferuje konto

Sama promocja to jedno, ale czy VeloKonto warto polecać? Bank podkreśla, że jego rachunek to nowoczesne narzędzie do zarządzania finansami. Użytkownicy w jednej aplikacji mobilnej mogą nie tylko robić przelewy czy płacić BLIKIEM. Bank zintegrował w niej również opłaty za parkingi, bilety komunikacji miejskiej czy przejazdy autostradami.

Ciekawą funkcją jest usługa "Moje rachunki". Pozwala ona na zebranie w jednym miejscu wszystkich cyklicznych faktur, na przykład za prąd, gaz czy internet. Dzięki temu łatwo jest kontrolować domowe wydatki i opłacać zobowiązania kilkoma kliknięciami, bez ryzyka pomyłki przy przepisywaniu danych. Osoby podróżujące lub kupujące w Internecie mogą z kolei docenić VeloKantor. Pozwala on na wymianę walut po korzystnych kursach.

Jak zgarnąć 100 zł?

Aby dołączyć do programu, wystarczy być klientem VeloBanku i zarejestrować się w promocji. Można to zrobić w aplikacji mobilnej, bankowości internetowej lub w placówce. Po rejestracji system wygeneruje unikalny kod polecający.

Ten kod należy przekazać znajomemu, który jest zainteresowany otwarciem konta. Nowy klient musi użyć tego kodu w procesie zakładania VeloKonta, a następnie spełnić warunki określone w regulaminie:

w każdym z trzech pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych po otwarciu VeloKonta trzeba je zasilić wpływem w wysokości co najmniej 2000 zł z rachunku w innym banku lub konta firmowego prowadzonego przez VeloBank,

w dniu odbioru nagrody VeloKonto musi być aktywne i nie może być w okresie wypowiedzenia, musi to być również konto indywidualne,

zgody marketingowe muszą być utrzymane, a klient nie zgłosi sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych od dnia przystąpienia do promocji do dnia przekazania nagrody.