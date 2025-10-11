Oprogramowanie

Zaktualizuj Google Chrome. Nowa funkcja to strzał w dychę

Warto zaktualizować przeglądarkę Google Chrome do najnowszej wersji. W niej pojawiła się nowa funkcja, która ma dodatkowo zadbać o bezpieczeństwo użytkowników.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:59
W Google Chrome w wersji zarówno na komputery, jak i urządzenia mobilne funkcjonuje już coś takiego, jak narzędzie o nazwie Safety Check. Służy ono między innymi do automatycznego wyłączania uprawnień dla stron internetowych, które dawno nie były przez nas odwiedzane. Teraz funkcja bezpieczeństwa uzyskała jeszcze jedną, nową możliwość.

Chrome wyłączy uprawnienia stron

W najnowszej wersji Google Chrome funkcja Safety Check doczekała się aktualizacji. Już wcześniej mogła cofać uprawnienia stron internetowych, w tym np. dostęp do lokalizacji czy kamery. W nowej wersji może dodatkowo wyłączyć zgodę na powiadomienia w przypadku stron, których już nie odwiedzamy, a tym samym — idąc prostym tokiem rozumowania — już nas nie interesują.

Jednak powiadomienia mogą być naprawdę wartościowe i pomocne. Dlatego ta funkcja cofa uprawnienia dla witryn tylko wtedy, gdy zaangażowanie użytkowników jest bardzo niskie, a liczba wysyłanych powiadomień wysoka.

powiedział Archit Agarwal, produkt menadżer Chrome.
Oczywiście nie stanie się to bez wiedzy użytkownika. Chrome poinformuje, że uprawnienia wybranej strony internetowej zostały automatycznie wycofane. Możemy wtedy zareagować i je przywrócić albo w ustawieniach Safety Check, albo wchodząc na daną witrynę i ponownie je nadając.

Jeśli wolisz nadal otrzymywać powiadomienia z określonej witryny internetowej, możesz w dowolnym momencie ponownie udzielić zgody za pośrednictwem funkcji Safety Check lub odwiedzając witrynę i ponownie włączając powiadomienia.

dodał Agarwal.

Samą funkcję automatycznego cofania uprawnień można też wyłączyć w ustawieniach Google Chrome.

Google Chrome Google Chrome aktualizacja Safety Check Google Chrome Safety Check
Zródła zdjęć: Mamun_Sheikh / Shutterstock.com, Google
Źródła tekstu: BleepingComputer