Samsung kopiuje Apple. Tym razem mowa o Bixby

Według najnowszych przecieków Samsung szykuje duże zmiany w Bixby. Koreańska firma ma nawiązać ścisłą współpracę z Perplexity AI, którego modele będą zasilać bardziej zaawansowane funkcje znanego asystenta. Integracja miałaby nastąpić już niedługo, bo wraz z premierą rodziny smartfonów Samsung Galaxy S26 na początku przyszłego roku.

Koreańczycy chcieli pierwotnie wykorzystać własny LLM

Jest to identyczny krok, na jaki zdecydowało się Apple w przypadku Siri, czyli asystenta znanego z iPhone'ów. Zamiast opracowywać własne rozwiązania (a następnie pozostawać w wyścigu zbrojeń by nie odstawały od konkurencji), łatwiej sięgnąć po gotowe i sprawdzone już technologie.

Trzeba jednak przypomnieć, że Gigant z Cupertino postawił na Google i mocno zmodyfikowane Gemini - chociaż trwały też rozmowy z OpenAI i Anthropic. Plotki głoszą, że Apple wykorzysta gigantyczny model z 1,2 bilionem parametrów (1.2 T), który zasili nową, lepszą Siri.