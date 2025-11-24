Oprogramowanie

Samsung kopiuje Apple. Tym razem mowa o Bixby

Aktualnie świat nowych technologii żyje wyścigiem sztucznej inteligencji. Nie jest to łatwy kawałek chleba, bo oprócz sprzętu potrzeba doświadczonych specjalistów. Smartfonowi giganci sięgają więc po gotowe rozwiązania.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:41
0
Według najnowszych przecieków Samsung szykuje duże zmiany w Bixby. Koreańska firma ma nawiązać ścisłą współpracę z Perplexity AI, którego modele będą zasilać bardziej zaawansowane funkcje znanego asystenta. Integracja miałaby nastąpić już niedługo, bo wraz z premierą rodziny smartfonów Samsung Galaxy S26 na początku przyszłego roku.

Koreańczycy chcieli pierwotnie wykorzystać własny LLM

Jest to identyczny krok, na jaki zdecydowało się Apple w przypadku Siri, czyli asystenta znanego z iPhone'ów. Zamiast opracowywać własne rozwiązania (a następnie pozostawać w wyścigu zbrojeń by nie odstawały od konkurencji), łatwiej sięgnąć po gotowe i sprawdzone już technologie.

Trzeba jednak przypomnieć, że Gigant z Cupertino postawił na Google i mocno zmodyfikowane Gemini - chociaż trwały też rozmowy z OpenAI i Anthropic. Plotki głoszą, że Apple wykorzysta gigantyczny model z 1,2 bilionem parametrów (1.2 T), który zasili nową, lepszą Siri.

W przypadku Samsunga Bixby nadal będzie odpowiadał za podstawowe zadania, jak ustawianie alarmów czy zmiana ustawień systemowych. Jednak bardziej wymagające operacje - w tym zapytania i generowanie obrazów - mają być przetwarzane przez modele Perplexity.

#Apple AI Bixby samsung sztuczna inteligencja perplexity
