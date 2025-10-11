iPhone 17 Pro Max kładzie Xiaomi 17 Pro Max na łopatki. Chodzi o baterię

Test zużycia energii przeprowadzony przez youtube’owy kanał TechDroider ujawnił zaskakujący wynik, który stawia najnowszego flagowca Xiaomi w niezbyt korzystnym świetle. Model 17 Pro Max otrzymał potężną baterię 7500 mAh, za to topowy telefon Apple – iPhone’a 17 Pro Max – ma ogniwo zaledwie 4823 mAh, o 36% mniejsze. Logika podpowiada, że Xiaomi powinien wytrzymać znacznie dłużej na jednym ładowaniu, jednak różnica okazała się minimalna, a w praktyce – kompromitująca dla Xiaomi, a pośrednio także – dla systemu Android.

W intensywnym teście TechDroidera obejmującym granie, oglądanie YouTube’a, przeglądanie internetu, korzystanie z Instagramu oraz nagrywanie wideo 4K – aż do całkowitego rozładowania – Xiaomi 17 Pro Max działał przez 13 godzin i 36 minut. Apple iPhone 17 Pro Max zakończył pracę zaledwie pięć minut wcześniej – po 13 godzinach i 31 minutach – mimo że jego bateria ma o 36% mniejszą pojemność.

Test objął w sumie następujące telefony:

Xiaomi 17 Pro Max – 7500 mAh,

iPhone 17 Pro Max – 4823 mAh,

Galaxy S25 Ultra – 5000 mAh,

Xiaomi 15 Pro – 6100 mAh,

Pixel 10 Pro XL – 5200 mAh,

OnePlus 13 – 6000 mAh.

A oto uzyskane wyniki:

Xiaomi 17 Pro Max – 13 godzin 36 minut,

iPhone 17 Pro Max – 13 godzin 31 minut,

Xiaomi 15 Pro – 12 godzin 31 minut,

OnePlus 13 – 11 godzin 56 minut,

Pixel 10 Pro XL – 11 godzin 28 minut,

Galaxy S25 Ultra – 11 godzin 20 minut.

Zwycięstwo Xiaomi 17 Pro Max jest iluzoryczne – biorąc pod uwagę pojemność akumulatora w stosunku do uzyskanego czasu pracy, nie wygląda to zbyt imponująco. Za to iPhone krytykowany za „małą baterię” wyszedł z tego pojedynku z tarczą.