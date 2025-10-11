Tego na telewizorach jeszcze nie było. Nadchodzi nowa aplikacja

Meta rusza z ofensywą, która ma dać użytkownikom jeszcze szerszy dostęp do materiałów dostępnych na serwisach społecznościowych firmy. Wkrótce reelsy z Instagrama mamy przeglądać także na telewizorach.

Instagram na telewizorze

Taką wizję przedstawił szef Instagrama Adam Mosseri w trakcie konferencji Screetime, organizowanej przez Bloomberga. Zapowiedział on, że już niedługo na telewizorach ma zadebiutować dedykowana aplikacja serwisu społecznościowego, co pozwoli na scrollowanie krótkich filmów za pomocą pilota.

Zdaniem Mosseriego użytkownicy powoli przenoszą się z oglądaniem mediów społecznościowych na telewizory. W związku z tym Instagram też chce być na nich obecny. Jednocześnie zapewnił, że nie zamierzają oferować własnych treści lub kupować praw do filmów czy też seriali. Oferta ma całkowicie skupiać się na materiałach tworzonych przez samych użytkowników. W tym przypadku chodzi o reelsy.