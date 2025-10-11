Aplikacje

Tego na telewizorach jeszcze nie było. Nadchodzi nowa aplikacja

Wiele osób lubi siedzieć z telefonem w ręku, aby przeglądać reelsy na Instagramie. Wkrótce będą mogli to robić na nowym urządzeniu. Tak, chodzi o telewizory.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:29
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tego na telewizorach jeszcze nie było. Nadchodzi nowa aplikacja

Meta rusza z ofensywą, która ma dać użytkownikom jeszcze szerszy dostęp do materiałów dostępnych na serwisach społecznościowych firmy. Wkrótce reelsy z Instagrama mamy przeglądać także na telewizorach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Instagram na telewizorze

Taką wizję przedstawił szef Instagrama Adam Mosseri w trakcie konferencji Screetime, organizowanej przez Bloomberga. Zapowiedział on, że już niedługo na telewizorach ma zadebiutować dedykowana aplikacja serwisu społecznościowego, co pozwoli na scrollowanie krótkich filmów za pomocą pilota.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SHARP 40FH7EA 40" LED Android TV
Telewizor SHARP 40FH7EA 40" LED Android TV
0 zł
999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 999.99 zł
Telewizor SAMSUNG QE65Q7F4A 65" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE65Q7F4A 65" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
0 zł
3299 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299 zł
Telewizor SONY K98XR55BP 98" MINILED 4K 120Hz VRR Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SONY K98XR55BP 98" MINILED 4K 120Hz VRR Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
21999 zł - najniższa cena
Kup teraz 21999 zł
Advertisement

Zdaniem Mosseriego użytkownicy powoli przenoszą się z oglądaniem mediów społecznościowych na telewizory. W związku z tym Instagram też chce być na nich obecny. Jednocześnie zapewnił, że nie zamierzają oferować własnych treści lub kupować praw do filmów czy też seriali. Oferta ma całkowicie skupiać się na materiałach tworzonych przez samych użytkowników. W tym przypadku chodzi o reelsy.

Na razie nie wiemy, kiedy Instagram zawita na telewizorach i jakie konkretnie platformy są w planach Meta. Możemy podejrzewać, że priorytetem będzie Google TV, Tizen (Samsung) oraz WebOS (LG), bo to najpopularniejsze systemy Smart TV.

 

Image
telepolis
instagram smart tv Instagram Reels telewizory Meta Instagram na telewizorze Instagram Smart TV
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: digitaltrends