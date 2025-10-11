Nowa jakość oglądania. Koniecznie wypróbuj to w telewizorze

Dalsza część tekstu pod wideo

Tryb filmowy bez kompromisów

Właśnie ukazała się nowa wersja Filmmaker Mode, opatrzona oznaczeniem 1.1. Tryb Filmmaker Mode po raz pierwszy zagościł w telewizorach w 2019 roku i miał na celu odwzorowanie obrazu w sposób maksymalnie zgodny i wierny artystycznej wizji reżyserów. Funkcja ta wyłączała wygładzanie ruchu, sztuczne podbicie kontrastu i kolorów.

Jednak zastosowanie Filmmaker Mode w telewizorach nie było idealne. Tryb miał swoją piętę achillesową i było nią oglądanie TV w pokojach, w których wpadało dużo światła.

Filmmaker Mode 1.1 ma naprawić tę ułomność poprzez zintegrowanie czujnika światła otoczenia. Przekazuje on teraz telewizorowi z Filmmaker Mode informacje o bieżącym poziomie jasności w pokoju i w dynamiczny sposób wprowadza algorytm, który rozjaśnia obraz na telewizorze w odniesieniu do bieżących warunków.

Warto zaznaczyć, że według UHD Alliance (stowarzyszenie wiodących producentów telewizorów i innego sprzętu wideo) Filmmaker Mode 1.1 nie zmienia poziomu czerni ani temperatury kolorów, więc obraz jest nadal wierny artystycznej wizji tworców.

Filmmaker Mode 1.1 został opracowany we współpracy z profesjonalnymi kolorystami filmowymi z Hollywood, a także członkami Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych.