Sprzęt

Nowa jakość oglądania. Koniecznie wypróbuj to w telewizorze

Tryb Filmmaker Mode znany z nowoczesnych telewizorów doczekał się ważnej aktualizacji. Rozwiązuje ona problem, z którym TV zmagały się od dawna.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 21:33
Tryb filmowy bez kompromisów

Właśnie ukazała się nowa wersja Filmmaker Mode, opatrzona oznaczeniem 1.1. Tryb Filmmaker Mode po raz pierwszy zagościł w telewizorach w 2019 roku i miał na celu odwzorowanie obrazu w sposób maksymalnie zgodny i wierny artystycznej wizji reżyserów. Funkcja ta wyłączała wygładzanie ruchu, sztuczne podbicie kontrastu i kolorów.

Jednak zastosowanie Filmmaker Mode w telewizorach nie było idealne. Tryb miał swoją piętę achillesową i było nią oglądanie TV w pokojach, w których wpadało dużo światła.

Filmmaker Mode 1.1 ma naprawić tę ułomność poprzez zintegrowanie czujnika światła otoczenia. Przekazuje on teraz telewizorowi z Filmmaker Mode informacje o bieżącym poziomie jasności w pokoju i w dynamiczny sposób wprowadza algorytm, który rozjaśnia obraz na telewizorze w odniesieniu do bieżących warunków.

Warto zaznaczyć, że według UHD Alliance (stowarzyszenie wiodących producentów telewizorów i innego sprzętu wideo) Filmmaker Mode 1.1 nie zmienia poziomu czerni ani temperatury kolorów, więc obraz jest nadal wierny artystycznej wizji tworców.

Filmmaker Mode 1.1 został opracowany we współpracy z profesjonalnymi kolorystami filmowymi z Hollywood, a także członkami Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych.

Tryb jest dostępny w telewizorach marki LG, Panasonic, Samsung, Hisense i TCL.

Zródła zdjęć: myboys.me / Shutterstock.com
Źródła tekstu: HDTVtest