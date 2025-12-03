Orange daje 1000 GB na święta. Zasady są proste

Grudzień to czas, w którym zapotrzebowanie na transfer danych drastycznie rośnie. Świąteczne życzenia, wideorozmowy z rodziną czy nadrabianie zaległości w serialach potrafią błyskawicznie wyczyścić pakiet internetowy. Z pomocą przychodzi nowa promocja w Orange na kartę, dzięki której można zgarnąć solidny zapas gigabajtów pod choinkę.

Orange: jak odebrać 1000 GB

Dla użytkowników ofert na kartę operator przygotował promocję „Świąteczne 1000 GB za doładowanie telefonu”, która już ruszyła i potrwa do końca roku, czyli do 31 grudnia 2025 r. Zasady są proste i przypominają wcześniejsze, choć nie tak hojne akcje Orange. Wystarczy doładować konto za minimum 35 zł, by otrzymać 1000 GB darmowego internetu. Oferta skierowana jest do wszystkich abonentów taryf w Orange na kartę.

Jak zawsze jest też dodatkowy warunek – prezent będzie przyznany tylko wtedy, gdy doładowanie zostanie zrealizowane poprzez aplikację Mój Orange, konto Mój Orange, dedykowaną stronę doladowania.orange.pl.

Po spełnieniu tych warunków użytkownik otrzymuje paczkę 1000 GB. Pakiet ten nie jest jednak ważny w nieskończoność – na jego wykorzystanie przewidziano 25 dni, a więc mamy mniej czasu, niż zazwyczaj daje Orange wraz z dużymi paczkami GB. Standardem było dotąd 30 dni. I tak jest to jednak wystarczająco dużo czasu, by bez stresu korzystać z sieci w okresie świąteczno-noworocznym.

Warto pamiętać o kilku technicznych szczegółach. Każdy numer telefonu może skorzystać z tej promocji tylko jeden raz. Bonus włącza się automatycznie, zazwyczaj od razu, ale regulamin daje operatorowi czas do 24 godzin od momentu doładowania. Aktywacja zostanie potwierdzona wiadomością SMS, a stan środków można na bieżąco śledzić w aplikacji Mój Orange.