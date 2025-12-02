Orange: codziennie nowe promocje w aplikacji

Jeśli planujesz zakup nowego smartfonu pod choinkę lub szukasz tańszych akcesoriów, warto w grudniu zaglądać do aplikacji pomarańczowego operatora. Wystartowała właśnie akcja Kalendarz O!kazji, która potrwa do 24 grudnia 2025 roku.

Mechanizm zabawy jest prosty i wykorzystuje jedną z nowości, jakie Orange wprowadził do odświeżonej wersji aplikacji. Chodzi o stories, czyli format krótkich rolek dobrze znany z mediów społecznościowych, który teraz zapowiada różne nowe atrakcje przygotowywane przez Orange. I to właśnie w tej formie w aplikacji Mój Orange będą prezentowane codzienne oferty.

Operator podzielił promocje na dwie główne kategorie, więc warto trzymać rękę na pulsie:

Okazje krótkoterminowe – to typowe strzały dnia. Są aktywne tylko w dniu publikacji i wygasają o godzinie 23:59. Wymagają szybkiej decyzji, bo jutro ich już nie będzie.

– to typowe strzały dnia. Są aktywne tylko w dniu publikacji i wygasają o godzinie 23:59. Wymagają szybkiej decyzji, bo jutro ich już nie będzie. Okazje dłuższe – oferty, które będą dostępne przez kilka dni lub nawet przez cały okres trwania kalendarza.

Promocje mogą obejmować zarówno urządzenia (smartfony, tablety), jak i akcesoria dostępne w sklepie internetowym Orange. Czasem do obniżenia ceny konieczne będzie wpisanie kodu rabatowego, który znajdziecie bezpośrednio na planszy w sekcji stories w aplikacji. Jakie to są dokładnie okazje? Na przykład jak dziś, zegarek Huawei Watch Fit 4 za 499 zł zamiast 649 zł.

Z Kalendarza O!kazji może skorzystać każdy, kto ma zainstalowaną aplikację Mój Orange. Zabawa obejmuje zarówno abonentów, jak i użytkowników oferty na kartę.

Warto pamiętać o standardowym zastrzeżeniu: liczba produktów w promocji jest ograniczona. Obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy” (do wyczerpania zapasów), co w przypadku najciekawszych ofert na elektronikę często oznacza walkę z czasem.