T-Mobile wyłącza popularne usługi po kontroli UKE
T-Mobile zmienia warunki świadczenia usług na kartę i w systemie MIX. Operator wycofuje część dotychczasowych ofert. Klienci otrzymają w zamian darmowe pakiety danych.
Zmiany w taryfach na kartę
T-Mobile od 15 kwietnia 2026 roku zmodyfikuje umowy w taryfie GO!. Decyzja ta wynika z zaleceń pokontrolnych wydanych przez Prezesa UKE. Zmiany wymuszają zaprzestanie świadczenia niektórych usług.
Magentowy operator całkowicie wycofa ofertę "Bez limitu L". Aktywne obecnie pakiety będą działać tylko do końca ich cyklu. Następnie sieć automatycznie zmieni je na ofertę "GO! S". Nowy plan kosztuje 30 zł co 30 dni. Użytkownicy otrzymają w nim nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz paczkę 15 GB. Zmiana nastąpi od razu, jeśli klient ma wystarczające środki na koncie.
Z oferty znikają również warianty "Bez limitu L+", "Bez limitu L+UA" oraz "Bez limitu XL". One także pozostaną aktywne wyłącznie do końca swojego aktualnego cyklu. Później T-Mobile włączy w ich miejsce taryfę "GO! M". Kosztuje ona 35 zł za 30 dni. Zapewnia nielimitowane połączenia i wiadomości oraz 20 GB danych. W przypadku braku środków nowe oferty zostaną zawieszone na maksymalnie 90 dni. Po tym okresie pakiety ulegną trwałej dezaktywacji.
Darmowe pakiety po zmianach ofert
Klienci przenoszeni na nowe taryfy otrzymają bonus. Przy automatycznej aktywacji planu "GO! S" lub "GO! M", operator przyzna 100 GB na 100 dni. Brak akceptacji powyższych zmian daje abonentom prawo do rozwiązania umowy. Należy to zrobić najpóźniej do dnia wejścia nowych warunków w życie. Użytkownicy mogą też samodzielnie wybrać inną ofertę z aktualnego portfolio T-Mobile.
Koniec usługi SuperNet Video
T-Mobile kończy również świadczenie usługi Supernet Video w opcjach DVD i HD. Dotyczy to zarówno użytkowników ofert na kartę, jak i systemu MIX. Zmiana ta także jest bezpośrednim wynikiem zaleceń Prezesa UKE. W ofertach na kartę usługa będzie działać do końca swojego cyklu. Później nie zostanie już przedłużona. Transmisja danych będzie od tego momentu rozliczana według standardowego cennika. Klienci na kartę otrzymają w zamian 100 GB na 100 dni po automatycznym wyłączeniu wideo.
W systemie MIX zmiany wejdą w życie między 15 kwietnia a 14 maja 2026 roku. Użytkownicy MIX dostaną jednorazowo aż 300 GB do wykorzystania w kraju. Pakiet będzie ważny przez 365 dni od aktywacji. Usługa włączy się samoistnie w ciągu doby od wyłączenia SuperNet Video. Operator wyśle do klienta potwierdzenie wiadomością SMS. Klienci MIX mogą wypowiedzieć umowę bez płacenia odszkodowania za jej zerwanie.
Dodatkowe informacje znajdziesz w komunikacie dla klientów T-Mobile na kartę oraz w komunikacie dla klientów T-Mobile MIX.