W ładne dni odcinają Ci fotowoltaikę? Rząd w końcu coś z tym zrobi

I chociaż brzmi to bardzo brutalnie, to jest to najlepsze wyjście zarówno dla samej sieci, jak i odbiorników elektrycznych do niej podłączonych. Nie jest to więc coś, co można zmienić ustawą, lub nowymi przepisami. To jednak nie oznacza, że nic nie da się zrobić. Wręcz przeciwnie: modernizacja sieci elektroenergetycznej i dostosowanie jej do mikroinstalacji OZE znacznie zredukuje ten problem.

Potężna dotacja na rozwój sieci elektroenergetycznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i PGE Dystrybucja podpisały aż 7 umów na modernizację i rozwój infrastruktury elektroenergetycznej w centralnej i wschodniej Polsce, czyli w rejonach, w których jest ona w najgorszym stanie. Dojdzie do tego w ramach programu Budowy lub modernizacji sieci dystrybucyjnych na obszarach wiejskich w celu umożliwienia przyłączania nowych odnawialnych źródeł energii. Jak podkreśliła Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes zarządu NFOŚiGW:

Sieci elektroenergetyczne w Polsce wymagają modernizacji na masową skalę. Dofinansowując projekty rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnych, nadrabiamy systemowe, wieloletnie opóźnienia w inwestycjach infrastrukturalnych. Dzisiejsza umowa z PGE umożliwi przyłączenie ponad 540 megawatów nowej mocy dla odnawialnych źródeł energii. Dzięki tym inwestycjom poprawi się jakość i stabilność zasilania w wielu regionach kraju. Dla mieszkańców oznacza to bardziej niezawodne dostawy energii i większe bezpieczeństwo energetyczne na co dzień.