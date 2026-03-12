T-Mobile dokarmia klientów. Dostaną też YouTube Premium

Aby skorzystać z promocji na darmowego hot doga, należy odwiedzić jeden ze sklepów sieci Żabka i kupić starter T-Mobile na kartę z pakietem 9999 GB przez rok. Promocja dotyczy konkretnie oferty cyklicznej, która kosztuje 50 zł na 30 dni i zapewnia paczki danych wielkości 833,25 GB miesięcznie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Po uiszczeniu opłaty za starter klient otrzyma kupon uprawniający do odbioru darmowego hot doga w dowolnym rozmiarze i wariancie smakowym. Akcja trwa od 11 marca do 7 kwietnia 2026 roku, natomiast sam kupon na jedzenie można zrealizować do 14 kwietnia 2026 roku.

YouTube Premium w prezencie

Hot dog to nie jedyna niespodzianka, która czeka klientów T-Mobile na Kartę. Dodatkowo mogą oni skorzystać z dwu lub trzymiesięcznej subskrypcji YouTube Premium bez opłat. Usługa pozwala oglądać materiały bez reklam, korzystać z odtwarzania w tle oraz pobierać filmy do trybu offline.

Długość darmowego okresu zależy od wybranego wariantu oferty na kartę:

Pakiet GO! XL (50 zł co 30 dni) – uprawnia do odbioru vouchera na 3 miesiące subskrypcji.

Pakiet GO! L (45 zł co 30 dni) – pozwala na korzystanie z usługi przez 2 miesiące bez opłat.

Aby odebrać voucher na usługi wideo, trzeba być uczestnikiem programu lojalnościowego Magenta Moments w aplikacji Mój T-Mobile i posiadać aktywną jedną z wymienionych ofert.