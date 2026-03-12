T-Mobile dokarmia klientów. Dostaną też YouTube Premium
T-Mobile po raz kolejny łączy siły z siecią Żabka, oferując darmowego hot doga przy zakupie startera na kartę. To powrót znanej akcji promocyjnej operatora, która tym razem pozwala również na odebranie bezpłatnego dostępu do serwisu YouTube Premium.
Aby skorzystać z promocji na darmowego hot doga, należy odwiedzić jeden ze sklepów sieci Żabka i kupić starter T-Mobile na kartę z pakietem 9999 GB przez rok. Promocja dotyczy konkretnie oferty cyklicznej, która kosztuje 50 zł na 30 dni i zapewnia paczki danych wielkości 833,25 GB miesięcznie.
Po uiszczeniu opłaty za starter klient otrzyma kupon uprawniający do odbioru darmowego hot doga w dowolnym rozmiarze i wariancie smakowym. Akcja trwa od 11 marca do 7 kwietnia 2026 roku, natomiast sam kupon na jedzenie można zrealizować do 14 kwietnia 2026 roku.
YouTube Premium w prezencie
Hot dog to nie jedyna niespodzianka, która czeka klientów T-Mobile na Kartę. Dodatkowo mogą oni skorzystać z dwu lub trzymiesięcznej subskrypcji YouTube Premium bez opłat. Usługa pozwala oglądać materiały bez reklam, korzystać z odtwarzania w tle oraz pobierać filmy do trybu offline.
Długość darmowego okresu zależy od wybranego wariantu oferty na kartę:
- Pakiet GO! XL (50 zł co 30 dni) – uprawnia do odbioru vouchera na 3 miesiące subskrypcji.
- Pakiet GO! L (45 zł co 30 dni) – pozwala na korzystanie z usługi przez 2 miesiące bez opłat.
Aby odebrać voucher na usługi wideo, trzeba być uczestnikiem programu lojalnościowego Magenta Moments w aplikacji Mój T-Mobile i posiadać aktywną jedną z wymienionych ofert.
Nowi klienci muszą najpierw aktywować zakupiony starter, doładować konto i włączyć odpowiedni plan cykliczny. Po spełnieniu tych warunków, w aplikacji operatora pojawi się specjalny baner umożliwiający odbiór nagrody.