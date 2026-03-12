Wiadomości

Tysiące nowych adresów z dostępem do światłowodu PŚO

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) podsumował rozwój swojej infrastruktury w lutym. Hurtowy operator zwiększył zasięg sieci i przejął podkarpacką spółkę. Nowe łącza trafiły do tysięcy użytkowników.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:40
Rozwój infrastruktury i nowe przejęcia

W minionym miesiącu PŚO objął zasięgiem sieci optycznej ponad 6,9 tysiąca nowych gospodarstw domowych. Prace inwestycyjne przeprowadzono w 64 miejscowościach. Najwięcej nowych punktów przyłączeniowych powstało we Wrocławiu, Krakowie i Garwolinie. Operator zmodernizował również starszą infrastrukturę w blisko 30 tysiącach domów do standardu FTTH.

Znaczący wzrost zasięgu to wynik przejęcia spółki Voice Net. Transakcja ta dodała do bazy PŚO ponad 176 tysięcy gospodarstw domowych na Podkarpaciu. Dodatkowo, firma podłączyła 145 adresów ze środków programu unijnego FERC. Obecnie grupa dociera do niemal 4,5 miliona domów w kraju. Ponad 1,6 miliona z nich wykorzystuje technologię światłowodową.

Dlaczego warto mieć światłowód o dużej przepustowości?

PŚO rozwija sieć w standardzie XGS-PON. Technologia ta pozwala detalicznym dostawcom oferować Internet o prędkości pobierania do 8 Gb/s. Łącza o dużej przepustowości są niezbędne w domach z wieloma urządzeniami. Sprzęty domowe stale wymieniają pakiety danych z serwerami. Smartfony, telewizory, konsole i komputery dzielą między siebie dostępne pasmo.

Światłowód zapewnia stabilność połączenia niezależnie od obciążenia infrastruktury przez innych użytkowników. Jest to kluczowe podczas pracy zdalnej i wysyłania dużych plików do chmury. Przewód optyczny redukuje też opóźnienia w przesyłaniu sygnału. Brak zakłóceń ułatwia prowadzenie wideorozmów oraz korzystanie z usług strumieniowych. Technologia ta jest całkowicie odporna na deszcz, śnieg i wahania temperatur.

Dostępność usług i plany na przyszłość

PŚO działa wyłącznie w modelu hurtowym. Firma udostępnia swoją sieć detalicznym dostawcom Internetu. Na tej liście znajdują się operatorzy ogólnopolscy, tacy jak Play, T-Mobile, Netia, Plus, Orange czy Vectra. Spółka współpracuje także z firmami o zasięgu lokalnym. Celem grupy jest objęcie siecią światłowodową ponad 6 milionów gospodarstw domowych w Polsce.

Tysiące nowych adresów z dostępem do światłowodu PŚO

Lutowa rozbudowa objęła miasta o zróżnicowanej wielkości. Nowe adresy pojawiły się zarówno w wielkich aglomeracjach, jak i mniejszych miejscowościach. Pełna lista wygląda tak: Banino, Biała Podlaska, Bielkówko, Bolesławiec, Brynek, Brzeg, Brzeźno, Byczyna, Bydgoszcz, Chocianów, Czerniec, Czerniewo, Gajewo, Garwolin, Gdańsk, Giżycko, Gliwice, Gostyń, Kalisz, Kielce, Kiełczów, Kłodawa, Kołobrzeg, Koty, Koźmin Wielkopolski, Kraków. Krasnystaw, Krejwiany, Krężoły, Legnica, Lublin, Łódź, Małe Rudy, Mosina, Niebocko, Nowa Wieś Przywidzka, Nowa Wieś Tworoska, Nowogrodziec, Olesno, Opole Lubelskie, Ostrowite, Oszkinie, Oświęcim, Ożarów Drugi, Ożarów Pierwszy, Piotrków Trybunalski, Poznań, Pszczółki, Puławy, Puńsk, Sosnowiec, Starogard Gdański, Strzałkowo, Sucha Beskidzka, Suchy Dąb, Suwałki, Syców, Trakiszki, Tworóg, Warszawa, Wrocław, Wschowa, Zabrze, Zagórów, Zamość, Zaskoczyn, Ząbki, Zielona Góra.

