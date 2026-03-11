Orange zmienił zasady. To duże korzyści dla klientów

W Orange na kartę obowiązują już nowe zasady dotyczące sposobu aktywacji i odnowienia usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”. Operator uprościł także jej nazwę, zmieniając ją na „Bez limitu do wszystkich + pakiet GB”.

Zabrakło środków na koncie? Jest na to sposób

Co się więc zmieniło? Od teraz, nawet jeśli użytkownicy Orange na kartę nie będą mieli wystarczających środków na koncie, usługa w wersji cyklicznej włączy lub odnowi się samoistnie, ale na krótszy czas i z mniejszą, adekwatną liczbą gigabajtów – za wszystkie dostępne na koncie środki. W przypadku wariantu jednorazowego mechanizm proporcjonalnego przeliczenia zadziała tylko wtedy, gdy użytkownik sam zleci aktywację usługi, a system wykryje, że brakuje mu pełnej kwoty.

Ponadto Orange pierwszy raz spróbuje odnowić usługę w ostatnim dniu jej ważności, a nie 3 dni wcześniej, jak dotychczas. Operator wyjaśnia, jak to wszystko ma dokładnie działać:

Na przykład próbujecie włączyć usługę jednorazową w wariancie za 35 zł z pakietem 25 GB na 30 dni, ale na koncie macie tylko 11,17 zł. Usługę włączymy za 11,17 zł na 10 dni z proporcjonalnym pakietem 8 GB. Niepełne złote zaokrąglamy w górę do 1 zł, a gigabajty do 1 GB.

W ten sposób Orange umożliwi użytkownikom wykorzystanie zgromadzonych środków na koncie, nie debetując konta kredytem na zakup czy odnowienie usługi. Jednocześnie chroni to klientów przed nieplanowanym zużyciem środków na ruch wychodzący – po stawkach cennikowych, a nie promocyjno-pakietowych.

A co w sytuacji, gdy na koncie jest równe 0 zł? Wtedy usługa cykliczna nie odnowi się od razu, ale Orange będzie ponawiać próby pobrania opłaty przez 31 dni od zakończenia ostatniego cyklu. Jeśli w tym czasie klient doładuje konto, usługa włączy się ponownie, a operator przywróci mu wszystkie niewykorzystane wcześniej gigabajty. W wariancie jednorazowym klient również ma 31 dni od zakończenia ważności na ponowną aktywację usługi, aby odzyskać i zsumować niewykorzystany transfer.

Włączenie lub odnowienie usługi w wariancie proporcjonalnym na krótszy czas nie kasuje dotychczas zgromadzonych gigabajtów. Zgodnie z regulaminami, środki z nowego (mniejszego) pakietu GB po prostu zsumują się z transferem, który klient zgromadził podczas wcześniejszych aktywacji lub odnowień.

Wśród zmian dotyczących usług bez limitu jest jeszcze jedna – Orange zamyka promocyjną wersję usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 15 GB na próbę”.