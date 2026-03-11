Były auta i żarówki, są świece i dorożki. To konsekwencje kryzysu paliwowego

Wszystko z powodu rosnącej fali niezadowolenia. Mieszkańcy Kuby muszą się mierzyć z coraz to częstszymi i długotrwałymi przerwami w dostawie energii elektrycznej. Mowa tu nawet o brakach prądu przekraczających 20 godzin na dobę. Tu warto podkreślić, że w marcu długość dnia w tym kraju wynosi około 12 godzin. Tym samym brak prądu przekłada się na ciemność nie tylko w godzinach uznanych za czas snu i konieczne jest szukanie alternatywnych źródeł światła. Brak energii elektrycznej źle wpływa także na przechowywanie żywności.

Nie tylko prądu brakuje

W takich sytuacjach rozwiązaniem mogłyby być generatory paliwowe. Rzecz w tym, że to właśnie brak paliwa jest główną przyczyną problemów. Tu pojawia się kolejny: Kubańczycy nie mają czym tankować swoich aut. Według szacunków z 2023 roku zużywali oni dziennie 900 tysięcy litrów paliwa. W marcu 2026 średnie dzienne zużycie wynosi 7,5 tysiąca litra.