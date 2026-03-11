Play podnosi ceny. Podrożał abonament komórkowy

Droższy abonament w Play

Play po cichu i bez rozgłosu podniósł ceny swoich abonamentów komórkowych. Jeszcze w lutym podstawowa oferta S kosztowała 40 zł. Obecnie jej cena wynosi 45 zł. Pakiet ten nadal zawiera 15 GB Internetu, w tym 14,46 GB w roamingu UE. Klienci kupujący go online otrzymują dodatkowe 5 GB. Zmianie uległa również oferta S+. Wcześniej kosztowała ona 60 zł miesięcznie. Teraz operator żąda za nią 70 zł. W zamian zwiększono paczkę danych z 50 GB do 70 GB. Zakup przez Internet daje kolejne 70 GB. Osoby wybierające ten plan nie płacą abonamentu przez pierwsze dwa miesiące.

Podwyżki nie ominęły środkowych planów. Pakiet M podrożał z 75 zł do 80 zł miesięcznie. Zwiększono w nim limit danych z 300 GB do 400 GB. Oferta online powiększa tę paczkę o 100 GB. Nowi abonenci planu M mają darmowe trzy miesiące. Z kolei abonament L kosztuje obecnie 100 zł. Poprzednia cena wynosiła 95 zł. W tym przypadku Internet w telefonie pozostaje bez limitu. Promocja na start zwalnia z opłat przez pół roku.

Najdroższy plan i warunki umowy

Największy wzrost ceny dotyczy oferty Homebox. Jeszcze w zeszłym miesiącu pakiet ten kosztował 110 zł miesięcznie. Nowy cennik ustala tę kwotę na 130 zł miesięcnzie. Różnica wynosi 20 zł miesięcznie. Oferta ta zapewnia Internet bez limitu oraz dodatkową kartę SIM z Internetem bezprzewodowym. Abonenci wybierający Homebox nie uiszczają opłat przez pierwszych sześć miesięcy.

Cennik obowiązujący w lutym 2026 roku (dla nowych umów):

Aktualny cennik (dla nowych umów):