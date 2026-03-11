Bruksela chce, żebyśmy płacili mniej za prąd, ale Polski rząd jest na nie

Oczywiście, nie możemy sprawić, aby produkcja energii była tańsza. A raczej możemy, ale to wymagałoby zniesienia ETS-ów, na co UE nie zamierza wyrazić zgody. Można jednak obniżyć inne opłaty z nią związane. Pomysł, który ujrzał światło dzienne, zakłada obniżenie VAT do 5%, oraz akcyzę do 0. Dla porównania obecnie w Polsce VAT za energię wynosi 23%, a akcyza 5 zł za 1000 kWh. Co więcej, część kosztów windujących ceny z powodu transformacji energetycznej miałaby zostać przeniesiona z firm na budżety państw. Tym samym pozycje te miałyby zniknąć z faktur zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw.