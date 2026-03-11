Wiadomości

Bruksela chce, żebyśmy płacili mniej za prąd, ale Polski rząd jest na nie

O tym, że Unia Europejska otwarcie przyznaje, że ceny energii elektrycznej są poważnym problemem, pisaliśmy już wczoraj. Na jaw wypłynęły kolejne, o dziwo znacznie bardziej rozsądne pomysły jak temu zaradzić. Niestety, polski rząd jest im przeciwny.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:03
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Bruksela chce, żebyśmy płacili mniej za prąd, ale Polski rząd jest na nie

Oczywiście, nie możemy sprawić, aby produkcja energii była tańsza. A raczej możemy, ale to wymagałoby zniesienia ETS-ów, na co UE nie zamierza wyrazić zgody. Można jednak obniżyć inne opłaty z nią związane. Pomysł, który ujrzał światło dzienne, zakłada obniżenie VAT do 5%, oraz akcyzę do 0. Dla porównania obecnie w Polsce VAT za energię wynosi 23%, a akcyza 5 zł za 1000 kWh. Co więcej, część kosztów windujących ceny z powodu transformacji energetycznej miałaby zostać przeniesiona z firm na budżety państw. Tym samym pozycje te miałyby zniknąć z faktur zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorstw.

Dalsza część tekstu pod wideo
Fotowoltaika balkonowa Nawet dla osób, które mają mieszkania

Polska jest przeciwna

Wedle serwisu Globenergia.pl przedstawiciele polskich władz są sceptycznie nastawieni do tych pomysłów. A to dlatego, że zamiast rozwiązać problem, jest on przerzucany na budżet państw członkowskich. Warto jednak dodać, że nie są to oficjalne wypowiedzi. Jeśli o nie chodzi, to na zapytanie Globenergia.pl oficjalne stanowisko wydało jedynie Ministerstwo Klimatu i Środowiska: 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank indukcyjny 3MK MagSnap Go 5000mAh 20W Szary
Powerbank indukcyjny 3MK MagSnap Go 5000mAh 20W Szary
0 zł
89.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Powerbank BASEUS Popsicle 5200 mAh 20W Biało-zielony
Powerbank BASEUS Popsicle 5200 mAh 20W Biało-zielony
0 zł
63.24 zł - najniższa cena
Kup teraz 63.24 zł
Powerbank BASEUS Compact IP 5000 mAh 20W Biały
Powerbank BASEUS Compact IP 5000 mAh 20W Biały
-20 zł
89 zł - najniższa cena
Kup teraz 69 zł
Advertisement

Ministerstwo Klimatu i Środowiska monitoruje toczącą się na poziomie krajowym i unijnym dyskusję dotyczącą zmian w systemie opodatkowania energii, konstrukcji rachunków oraz potencjalnych mechanizmów wyceny energii z OZE, analizując je pod kątem ich możliwego wpływu na rynek i odbiorców. Obecnie w resorcie nie są prowadzone prace nad zmianami w tych obszarach.

Fotowoltaika balkonowa Nawet dla osób, które mają mieszkania

Oczywiście pełne i oficjalne stanowisko rządu poznamy dopiero po tym, jak Unia Europejska wysunie konkretne stanowisko w tej sprawie, co ma się stać już 19 marca. 

Image
telepolis
ue energetyka rachunki za prąd Rachunki za energię
Źródła zdjęć: shutterstock
Źródła tekstu: globenergia.pl