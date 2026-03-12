Wrzucił złą butelkę do butelkomatu. Grożą mu 2 lata więzienia

Zwykle butelkomaty przyjmują butelki plastikowe i puszki, o ile są one oznaczone znakiem kaucji. Chyba że polityka sklepu wskazuje inaczej i przyjmowane są wszystkie opakowania. Jednak zwrot szklanych butelek przebiega już wedle innego schematu i konieczne jest udanie się z nimi do kasy, a często i wezwanie kierownika sklepu. Co więcej, w przypadku szklanych butelek nie każda jest przyjmowana w każdym sklepie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Przeklejona etykieta jako oszustwo niedoskonałe

W tym przypadku mieliśmy akurat do czynienia z butelkomatem który przyjmuje szkło. Jednak ta konkretna butelka nie była akceptowana. Pomysłowy 55-latek postanowił więc oszukać system i nakleił na butelkę kod kreskowy z innego piwa. Następnie automat wydrukował mu potwierdzenie, z którym mężczyzna udał się do kasy.