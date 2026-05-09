5 na 5 od T-Mobile. Magentowy operator ukrył w aplikacji darmówkę

Podobne okazje są już stałym punktem programu w T-Mobile, ale darmowych gigabajtów nigdy za wiele, więc operator przygotował nową niespodziankę, przeznaczoną dla użytkowników ofert na kartę.

Paczka na podróże po Europie

Od 8 maja klienci magentowego operatora mogą odebrać darmowy pakiet 5 GB internetu, który będzie ważny przez 5 dni od momentu aktywacji. Promocja potrwa do 21 maja 2026 roku i jest skierowana do osób korzystających z taryfy GO! w T-Mobile na kartę. Z darmowego internetu można bez przeszkód korzystać na terenie Polski oraz w Strefie Roamingowej 1A, czyli na teranie UE i EOG.

Aby skorzystać z darmowego bonusu, należy zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile i przejść do programu Magenta Moments i tam zlecić jego aktywację. Usługa zostanie włączona niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin, co operator potwierdzi wiadomością SMS. Warunkiem do odebrania bonusu jest posiadanie dodatniego salda na koncie oraz karty SIM umożliwiającej wykonywanie połączeń wychodzących.

Otrzymany pakiet 5 GB jest traktowany priorytetowo i zużywany w pierwszej kolejności, przed zgromadzonymi na koncie złotówkami i innymi pakietami.

Okazja ma charakter jednorazowy i nie odnawia się automatycznie. Klienci posiadający więcej niż jeden numer na kartę, mogą odebrać bonus na każdym z nich, pod warunkiem oddzielnego zalogowania się w aplikacji na poszczególne konta. Niewykorzystane po pięciu dniach gigabajty bezpowrotnie przepadają.