Wiadomości

Play dostał po łapach. Przymusowa zmiana zasad w ofertach na kartę

Od przyszłego miesiąca Play nie będzie pobierał opłat za utrzymanie numeru w ofertach Play na kartę OdNOWA oraz Play na Kartę 3.0. To kolejny skutek działań UOKiK.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:22
Decyzja sieci Play o wycofaniu opłaty za utrzymanie numeru to bezpośredni efekt interwencji Prezesa UOKiK, który uznał tego typu praktyki stosowane przez operatorów za bezprawne. Zmiana dotyczy użytkowników ofert pre-paid, którzy do tej pory byli obciążani dodatkowymi kosztami za niewystarczającą aktywność na koncie.

Czym była opłata za utrzymanie numeru?

Opłata za utrzymanie numeru wynosiła 5 zł i była pobierana w każdym cyklu rozliczeniowym od klientów ofert Play na kartę OdNOWA oraz Play na Kartę 3.0. Operator naliczał ją w sytuacji, gdy użytkownik nie wykonał określonych w regulaminie aktywności, np. nie wydał z konta pre-paid minimalnej kwoty w danym miesiącu. W praktyce oznaczało to, że abonenci mogli być obciążani kosztami regularnie, nawet jeśli po prostu odbierali połączenia lub korzystali z wcześniej zakupionych, długoterminowych pakietów.

Prezes UOKiK zaczął bacznie przyglądać się tej sprawie w 2025 roku, wszczynając w czerwcu postępowania wobec sieci Play. Urząd zakwestionował legalność tych opłat, argumentując, że utrzymanie numeru jest podstawowym obowiązkiem operatora wynikającym z zawartej umowy pre-paid i nie powinno być dodatkowo wyceniane. UOKiK uznał ponadto, że opłaty te zostały wprowadzone jednostronnie bez odpowiedniej podstawy prawnej i przypominały niedozwoloną karę umowną za rzekome niepełne korzystanie z usług.

W wyniku nacisków ze strony regulatora Play wycofuje kontrowersyjną opłatę na początku przyszłego miesiąca.

Wycofanie opłaty za utrzymanie numeru. Informujemy, że w związku z działaniami Prezesa UOKiK od 1 czerwca 2026 r. nie będziemy pobierali opłaty za utrzymanie numeru w ofercie Play na kartę OdNOWA oraz Play na Kartę 3.0

– podał w komunikacie operator.

Klienci korzystający z taryf Play na kartę OdNOWA oraz Play na Kartę 3.0 nie będą już więc karani finansowo za brak wymaganej przez operatora aktywności na koncie. Zmiana ta ma charakter automatyczny i zgodnie z zaleceniami UOKiK, przywraca zasady uczciwego korzystania z ofert na kartę, gdzie użytkownik powinien ponosić koszty wyłącznie za faktycznie wykorzystane usługi. 

Już w zeszłym roku Play zrezygnował z innej, podobnej opłaty – Wydłużenie ważności konta w Play na kartę 3.0.

play play na kartę uokik Play na Kartę odNOWA opłata za utrzymanie numeru Play na kartę 3.0
Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Play, UOKiK