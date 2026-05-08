Play dostał po łapach. Przymusowa zmiana zasad w ofertach na kartę

Decyzja sieci Play o wycofaniu opłaty za utrzymanie numeru to bezpośredni efekt interwencji Prezesa UOKiK, który uznał tego typu praktyki stosowane przez operatorów za bezprawne. Zmiana dotyczy użytkowników ofert pre-paid, którzy do tej pory byli obciążani dodatkowymi kosztami za niewystarczającą aktywność na koncie.

Czym była opłata za utrzymanie numeru?

Opłata za utrzymanie numeru wynosiła 5 zł i była pobierana w każdym cyklu rozliczeniowym od klientów ofert Play na kartę OdNOWA oraz Play na Kartę 3.0. Operator naliczał ją w sytuacji, gdy użytkownik nie wykonał określonych w regulaminie aktywności, np. nie wydał z konta pre-paid minimalnej kwoty w danym miesiącu. W praktyce oznaczało to, że abonenci mogli być obciążani kosztami regularnie, nawet jeśli po prostu odbierali połączenia lub korzystali z wcześniej zakupionych, długoterminowych pakietów.

Prezes UOKiK zaczął bacznie przyglądać się tej sprawie w 2025 roku, wszczynając w czerwcu postępowania wobec sieci Play. Urząd zakwestionował legalność tych opłat, argumentując, że utrzymanie numeru jest podstawowym obowiązkiem operatora wynikającym z zawartej umowy pre-paid i nie powinno być dodatkowo wyceniane. UOKiK uznał ponadto, że opłaty te zostały wprowadzone jednostronnie bez odpowiedniej podstawy prawnej i przypominały niedozwoloną karę umowną za rzekome niepełne korzystanie z usług.

W wyniku nacisków ze strony regulatora Play wycofuje kontrowersyjną opłatę na początku przyszłego miesiąca.

Wycofanie opłaty za utrzymanie numeru. Informujemy, że w związku z działaniami Prezesa UOKiK od 1 czerwca 2026 r. nie będziemy pobierali opłaty za utrzymanie numeru w ofercie Play na kartę OdNOWA oraz Play na Kartę 3.0 – podał w komunikacie operator.

Klienci korzystający z taryf Play na kartę OdNOWA oraz Play na Kartę 3.0 nie będą już więc karani finansowo za brak wymaganej przez operatora aktywności na koncie. Zmiana ta ma charakter automatyczny i zgodnie z zaleceniami UOKiK, przywraca zasady uczciwego korzystania z ofert na kartę, gdzie użytkownik powinien ponosić koszty wyłącznie za faktycznie wykorzystane usługi.