Unia narzuci ci kolejny zakaz. Tym razem przyjdziesz i podziękujesz

Rozwój technik edycji i generowania obrazów to coś, co w wielu aspektach niewątpliwie ułatwiło nam życie. Nie musimy już na przykład mozolnie gumkować przechodniów z wakacyjnych zdjęć, bo wystarczy jeden prompt. Każdy kij ma jednak dwa końce, a ten drugi stanowi łatwość produkcji fotomontaży nieporządanych, ze szczególnym naciskiem na nagość i upokarzanie.

Przykładem może być sytuacja z Bydgoszczy, gdzie uczniowie wykorzystali AI do przerobienia zdjęć koleżanki z klasy, co zakończyło się interwencją prokuratury i sądu rodzinnego. Rzecz jasna, kodeks karny ma na to rozwiązania, bo rzeczone zachowanie odpowiada definicji chociażby znieważenia i bezprawnego rozpowszechniania wizerunku, ale to dalej nie adresuje problemu u podstaw.

Unia chce wymusić na dostawcach sztucznej inteligencji, aby to oni sami blokowali tego rodzaju szkodliwe pomysły użytkowników. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie, a jego przyjęcie planowane jest przed 2 sierpnia. Jeżeli tekst zostanie przyjęty, modele generujące nagość zostaną wprost zakazane w UE. Zresztą, podobnie jak te, które nie mają wystarczających środków bezpieczeństwa, aby zablokować tworzenie tych zakazanych treści.