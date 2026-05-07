AliExpress podpala Polskę. Ten produkt podzieli naród

Zanim jednak wyciągniemy widły na chińską platformę, to warto wyjaśnić sobie jedno: to nie jest kwestia pogardy względem naszej religii. To wszystko wynika z czystej i nieskrępowanej ignorancji. O ile dla mieszkańców zachodu kwestie Boga i Diabła są dość oczywiste, tak z perspektywy typowego Chińczyka jest to dość odległa religia o założeniach innych, niż religie chińskie.

Symbole satanistyczne na Boże Ciało, czyli wpadka AliExpress

Z chińskiej perspektywy symbole satanistyczne są symbolami religijnymi związanymi z Chrześcijaństwem. Co więcej, w ich zrozumieniu demony i diabły nie są ucieleśnieniami zła i najprawdopodobniej przekładają to podejście także na inne religie.

Najprawdopodobniej nikt się więc nie zagłębił w szczegóły dotyczące ogólnego zarysu działania religii chrześcijańskiej ani znaczenia Bożego Ciała. Zamiast tego zastosowano proste SEO i polecono produkty w pewnym sensie powiązane z religią. Bez świadomości, że są to symbole całkowicie do niej antagonistyczne.