Ukryty bonus w T-Mobile. Zostało tylko kilka dni

T-Mobile we współpracy z Discovery Polska przygotował niespodziankę dla kibiców tenisa. Wystartował konkurs „Roland-Garros x MagentaTV”, w którym do wygrania są bilety na jeden z najważniejszych turniejów wielkoszlemowych. 

MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 06 MAJ 2026
Warto się pospieszyć, bo zgłoszenia przyjmowane są tylko do 12 maja 2026 roku. Konkurs przeznaczony jest dla abonentów sieci T-Mobile Polska – trzeba być klientem indywidualnym i korzystać z usług telewizyjnych MagentaTV w wariancie z pakietem M lub L. 

Zasady są bardzo proste, choć wygrana wymaga wykazania się inwencją twórczą. Uczestnicy muszą w formie pisemnej odpowiedzieć na jedno pytanie

Dlaczego chcesz obejrzeć turniej Roland-Garros na żywo?

Zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem specjalnego formularza na stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://www.t-mobile.pl/d/magenta-moments/konkurs-roland-garros. Warto dobrze przemyśleć swoją odpowiedź, ponieważ każdy abonent może przesłać tylko jedną odpowiedź.

Złote bilety do Paryża

Nagrody trafią do czterech osób, których odpowiedzi zostaną ocenione jako najbardziej interesujące. Każdy ze zwycięzców otrzyma bilet kategorii GOLD na mecze pierwszej rundy turnieju Roland-Garros. Zwycięzcy zasiądą na trybunach słynnego kortu Philippe Chatrier w dniu 25 maja (podczas sesji dziennej). Wartość jednej wejściówki to 130 euro (550 zł).

Przesłane zgłoszenia przeanalizuje powołana przez operatora komisja konkursowa, która wyłoni czwórkę laureatów oraz jedną osobę na liście rezerwowej. Każda praca może otrzymać maksymalnie 100 punktów – jurorzy przyznają od 0 do 50 punktów za kreatywność oraz od 0 do 50 punktów za powiązanie z tematem.

Komisja zakończy ocenianie prac 14 maja. Informacja o rozstrzygnięciu pojawi się na stronie konkursowej, a szczęśliwcy zostaną dodatkowo powiadomieni o wygranej drogą mailową.

Szczegóły w regulaminie.

Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: T‑Mobile