Wiadomości

Popularny sprzęt z Chin na cenzurowanym. UE chce wprowadzić zakaz

Czy to się zwolennikom zielonej energii podoba, czy nie, to znaczna część instalacji opiera się na chińskiej technologii. W końcu to panele i falowniki z Państwa Środka podbiły rynek dzięki kombinacji niezwykle atrakcyjnej ceny i wysokiej jakości. Jednak Unia Europejska ma co do tych drugich pewne obawy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
15:53
Oczywiście czasy te mamy już za sobą. Chińskie panele były tanie, jednak sprzedawane ze stratą z powodu dużej konkurencji wewnętrznej. A że chiński wolny rynek wolnym jest tylko z nazwy, to władza wymusiła konsolidację firm w jeden byt. Oczywiście proces ten dopiero się rozpoczyna, jednak już dziś można zapomnieć o tanich panelach z tej części świata

Chińskie falowniki solą w oku Komisji Europejskiej

Pozostają jeszcze falowniki. Tu mamy dwa problemy: po pierwsze Europa przyjmuje nową strategię promowania lokalnych urządzeń, materiałów i produktów w przetargach i dotacjach. Tak, że żadne pieniądze państwowe, czy europejskiej mają nie trafić do producentów, których produkcja przynajmniej w pewnym stopniu, zależnym od konkretnej kategorii, nie pochodzi z UE. Tyczy się to także OZE, a więc i falowników.

Drugim problemem jest strach. O ile panele to tak naprawdę proste konstrukcje, tak falowniki są już zaawansowane i możliwe do sterowania z zewnątrz. Władze Unii Europejskiej obawiają się, że w razie potencjalnego konfliktu możliwe byłoby przeprowadzanie akcji dywersyjnych na europejskich sieciach elektroenergetycznych przy ich pomocy, lub zdalne wyłączanie samych urządzeń. 

Mowa jest wręcz o ryzyku wywoływania blackoutów, czy kradzieży danych dotyczących specyfiki dziania sieci. Z tego też powodu chińskie falowniki są uznawane za produkty wysokiego ryzyka. Tym samym inwestycje z nimi mają być wyjęte z refinansowania przez UE. Zarówno w przypadku instalacji PV, jak i magazynów energii. Ma to dotyczyć także mikroinstalacji. Nowe przepisy mają wejść w życie na początku 2027 roku.

Źródła zdjęć: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com
Źródła tekstu: gramwzielone