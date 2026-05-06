Biuro prasowe Play ma nowego szefa. Pracował dla Samsunga, Xiaomi i Opery

Doświadczony menedżer na czele biura prasowego

Od maja 2026 roku stanowisko dyrektora Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w Play objął Mateusz Rzempała. Przejął on odpowiedzialność za całą strategię public relations oraz budowanie relacji z mediami. W jego nowych kompetencjach leży również dbanie o reputację operatora i zarządzanie komunikacją kryzysową.

Nowy dyrektor zarządza pracami całego biura prasowego Play. W skład jego bezpośredniego zespołu wchodzą Katarzyna Bonk, Ewa Sankowska-Sieniek oraz Katarzyna Tajak-Pietrowska. Mateusz Rzempała raportuje do dyrektora Pionu Spraw Korporacyjnych. Osoba kierująca tym pionem ma rangę członka komitetu zarządzającego (Executive Committee) spółki.

Bogata przeszłość w branży technologii

Pion Spraw Korporacyjnych to szeroki dział w strukturach operatora. Obejmuje on komunikację korporacyjną, obszar public relations i relacje z mediami. Dział ten zajmuje się także kwestiami public affairs oraz zagadnieniami ESG. Nowy dyrektor wnosi do firmy ponad 15 lat doświadczenia zawodowego.