Biuro prasowe Play ma nowego szefa. Pracował dla Samsunga, Xiaomi i Opery

Play ogłosił zmiany w swoich strukturach. Fioletowy operator zatrudnił nowego dyrektora odpowiedzialnego za komunikację firmy.


MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:11
Doświadczony menedżer na czele biura prasowego

Od maja 2026 roku stanowisko dyrektora Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w Play objął Mateusz Rzempała. Przejął on odpowiedzialność za całą strategię public relations oraz budowanie relacji z mediami. W jego nowych kompetencjach leży również dbanie o reputację operatora i zarządzanie komunikacją kryzysową.

Nowy dyrektor zarządza pracami całego biura prasowego Play. W skład jego bezpośredniego zespołu wchodzą Katarzyna Bonk, Ewa Sankowska-Sieniek oraz Katarzyna Tajak-Pietrowska. Mateusz Rzempała raportuje do dyrektora Pionu Spraw Korporacyjnych. Osoba kierująca tym pionem ma rangę członka komitetu zarządzającego (Executive Committee) spółki.

Bogata przeszłość w branży technologii

Pion Spraw Korporacyjnych to szeroki dział w strukturach operatora. Obejmuje on komunikację korporacyjną, obszar public relations i relacje z mediami. Dział ten zajmuje się także kwestiami public affairs oraz zagadnieniami ESG. Nowy dyrektor wnosi do firmy ponad 15 lat doświadczenia zawodowego.

Mateusz Rzempała zdobywał to doświadczenie w sektorze technologicznym i telekomunikacyjnym. W przeszłości współpracował z producentami sprzętu, takimi jak Samsung oraz Xiaomi. Odpowiadał tam za komunikację podczas wprowadzania nowych urządzeń na rynek. Zajmował się działaniami w sektorze B2B, budowaniem wizerunku oraz relacjami z dziennikarzami. Przed przejściem do Play pracował w firmie Opera. Prowadził tam globalną komunikację produktową dla rynków w Europie, Azji i obu Amerykach.

Źródła zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com, Play
Źródła tekstu: Play