Jesteś w sieci Plus? Od grudnia możesz stracić zasięg

Plus zapowiedział oficjalnie, że w grudniu 2026 rozpocznie proces wyłączania 3G. Zastąpienie 3G przez 4G/LTE i 5G to naturalny etap rozwoju sieci, który pozwala efektywniej wykorzystać pasmo i dalej podnosić jakość usług. Już wcześniej zdecydowali się na to T-Mobile i Orange, w trakcie wyłączania jest także Play.

Jak podaje zielony operator, uwolnione zasoby umożliwią rozwój sieci 4G/LTE i 5G, dzięki czemu klienci zyskają szybszy, stabilniejszy internet mobilny oraz lepszą jakość połączeń głosowych. Plus zapewnia, że dla większości klientów zmiana będzie nieodczuwalna, jednak istnieje grupa użytkowników, która w dalszym ciągu korzysta z kart SIM lub telefonów, które nie obsługują nowoczesnych technologii 4G/LTE i 5G.

Sprawdź, czy czeka cię wymiana telefonu

W związku z planowanym wyłączaniem 3G Plus wdraża szereg rozwiązań wspierających klientów w przygotowaniu się do nadchodzących zmian. Każdy użytkownik może w prosty sposób samodzielnie sprawdzić, czy karta SIM oraz telefon, których obecnie używa, są gotowe na tę zmianę – wystarczy wysłać bezpłatnego SMS-a o treści SPRAWDZAM na numer 80909. W odpowiedzi operator przyśle informacje:

czy telefon obsługuje 4G/LTE?

czy karta SIM jest gotowa na 4G/LTE?

Gdyby się okazało, że telefon nie obsługuje sieci 4G, pozostaje tylko jedno – wymiana urządzenia. Raczej nie będzie dotyczyło to nowoczesnych smartfonów, ale posiadacze starszych urządzeń lub klasycznych telefonów z klawiaturą mogą mieć z tym problem. Szczególnie warto zwrócić uwagę proste telefony dla seniorów, które do niedawna w większości nie obsługiwały jeszcze 4G.