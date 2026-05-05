Jesteś w sieci Plus? Od grudnia możesz stracić zasięg
Plus zapowiedział wyłączenie sieci 3G. Proces wyłączania starego standardu rozpocznie się w grudniu 2026 roku, ale już dziś warto sprawdzić, czy obecnie wykorzystywany telefon nie będzie wymagał wymiany.
Plus zapowiedział oficjalnie, że w grudniu 2026 rozpocznie proces wyłączania 3G. Zastąpienie 3G przez 4G/LTE i 5G to naturalny etap rozwoju sieci, który pozwala efektywniej wykorzystać pasmo i dalej podnosić jakość usług. Już wcześniej zdecydowali się na to T-Mobile i Orange, w trakcie wyłączania jest także Play.
Jak podaje zielony operator, uwolnione zasoby umożliwią rozwój sieci 4G/LTE i 5G, dzięki czemu klienci zyskają szybszy, stabilniejszy internet mobilny oraz lepszą jakość połączeń głosowych. Plus zapewnia, że dla większości klientów zmiana będzie nieodczuwalna, jednak istnieje grupa użytkowników, która w dalszym ciągu korzysta z kart SIM lub telefonów, które nie obsługują nowoczesnych technologii 4G/LTE i 5G.
Sprawdź, czy czeka cię wymiana telefonu
W związku z planowanym wyłączaniem 3G Plus wdraża szereg rozwiązań wspierających klientów w przygotowaniu się do nadchodzących zmian. Każdy użytkownik może w prosty sposób samodzielnie sprawdzić, czy karta SIM oraz telefon, których obecnie używa, są gotowe na tę zmianę – wystarczy wysłać bezpłatnego SMS-a o treści SPRAWDZAM na numer 80909. W odpowiedzi operator przyśle informacje:
- czy telefon obsługuje 4G/LTE?
- czy karta SIM jest gotowa na 4G/LTE?
Gdyby się okazało, że telefon nie obsługuje sieci 4G, pozostaje tylko jedno – wymiana urządzenia. Raczej nie będzie dotyczyło to nowoczesnych smartfonów, ale posiadacze starszych urządzeń lub klasycznych telefonów z klawiaturą mogą mieć z tym problem. Szczególnie warto zwrócić uwagę proste telefony dla seniorów, które do niedawna w większości nie obsługiwały jeszcze 4G.
Szczegółowe informacje, w tym instrukcja wysłania SMS-a, dostępne są na stronie www.plus.pl/lp/wylaczenie-3g. Serwis w jednym miejscu gromadzi kluczowe informacje, praktyczne wskazówki oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zastępowania sieci 3G. Klienci mogą również liczyć na profesjonalne wsparcie doradców w autoryzowanych punktach sprzedaży Plusa i Polsat Box.