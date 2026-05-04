Dostaniesz 100 GB w bonusie. Jest tylko jeden warunek

Fonia Telecom uruchamia nową promocję dla osób, które planują przenieść numer lub rozpocząć korzystanie z nowej oferty komórkowej. Każdy klient, który wybierze ofertę tego operatora, otrzyma dodatkowe 100 GB internetu na pierwszy miesiąc od aktywacji usługi. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:31
Promocja obejmuje każdy pakiet dostępny w Fonia Telecom. Oznacza to, że niezależnie od wybranej opcji klient otrzymuje dodatkowe 100 GB internetu do wykorzystania w pierwszym miesiącu. Operator przekonuje, że bonus może przydać się szczególnie przed wakacjami, gdy częściej korzystamy z internetu poza domem – do map, rezerwacji, komunikatorów, pracy zdalnej, streamingu czy planowania wyjazdów.

Fonia Telecom działa w modelu subskrypcyjnym, bez długoterminowego zobowiązania. Klienci mogą zamówić kartę SIM lub eSIM online, a także wybrać zasięg Orange albo Plus, dopasowując usługę do miejsca zamieszkania, pracy i najczęstszych tras.

Do wyboru obecnie są trzy proste pakiety z płatnością miesięczną, kwartalną, roczną:

Liczba GB Płatność miesięczna Płatność kwartalna Płatność roczna
31 GB 7,50 zł* 45 zł 150 zł
100 GB 20 zł* 120 zł 400 zł
500 GB 34,50 zł* 207 zł 690 zł
*W promocji -50%, po pierwszym miesiącu 15 zł / 40 zł / 69 zł

Oprócz promocji z dodatkowymi 100 GB w ofercie Fonia dostępny jest także pakiet 10 GB za 10 zł. To propozycja dla osób, które potrzebują prostego, niedrogiego rozwiązania na co dzień, na przykład do komunikatorów, poczty, podstawowego przeglądania internetu albo jako dodatkowa karta do drugiego telefonu.

Nowa promocja ma zachęcić użytkowników do sprawdzenia Fonia Telecom jeszcze przed wakacjami. Więcej informacji o ofercie Fonia Telecom znajduje się na stronie https://Fonia.app.

Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Fonia
Źródła tekstu: Fonia