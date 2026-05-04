Masz Orange? Już teraz odbierz swój majowy prezent

W każdą pierwszą środę miesiąca Orange rozdaje prezenty dla klientów oferty na kartę. Coraz częściej jednak niespodziankę można odebrać jeszcze przed tym dniem i tak też jest teraz – w aplikacji Mój Orange czeka już bonus, którym jest Nawigacja Orange na 2 miesiące za darmo.

Z prezentu można skorzystać wyłącznie w aplikacji Mój Orange, zaglądając do zakładki Dla Ciebie. Tam wystarczy kliknąć przycisk na dole „Odbierz Nawigację…”, by skorzystać z usługi. Trzeba w tym celu jeszcze zainstalować samą aplikację ze sklepu Play.

Gdy miną promocyjne dwa miesiące, aplikacja przełączy się na wersję płatną, co oznacza wydatek 16,99 zł miesięcznie. Użytkownik może pozostać przy tym wariancie, jak długo będzie chciał, na przykład do końca wakacji, może też wyłączyć usługę w dowolnym momencie, unikając opłat.





Nawigacja Orange to operatorska edycja NaviExperta. Aplikacja nie tylko wytycza trasę z punktu A do punktu B, ale także na bieżąco podaje informacje o remontach drogowych, niebezpiecznych sytuacjach, ograniczeniach prędkości, fotoradarach i patrolach policji.

Na podstawie zebranych danych Nawigacja Orange wskazuje kierowcy, jaką trasa najlepiej jechać, by uniknąć utrudnień w podróży. Wskazówki dotyczące optymalnej trasy podawane są także w trakcie jazdy, wraz ze zmieniającą się sytuacją drogową.