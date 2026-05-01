Orange daje GB na majówkę. Masz czas tylko do 3 maja

Orange przygotował dla swoich klientów usług na kartę niespodziankę na majówkę – 20 GB internetu. Warto jednak się pospieszyć, bo pakiet jest dostępny tylko do końca długiego weekendu.

Mieszko Zagańczyk
09:01
2
Przedłużone weekendy i przerwy świąteczne to dla Orange zazwyczaj okazja na prezenty, najczęściej darmowe GB. Klienci oferty na kartę zyskiwali często możliwość skorzystania z oferty usług bez limitu z pakietem GB, ale nie tym razem. Na pierwsze dni maja Orange przygotował paczkę gigabajtów ważną przez tydzień od aktywacji.

Orange: odbierz swoje 20 GB

Jeżeli jesteś klientem Orange na kartę, to prawdopodobnie operator przysłał ci już SMS- z informacją o promocji – paczką 20 GB ważną przez 7 dni od aktywacji. Jeżeli wiadomość nie dotarła albo się gdzieś zawieruszyła, to nic straconego. Zasady aktywacji pakietu są bardzo proste. 

Żeby odebrać swoje 20 GB, wystarczy wejść do aplikacji Mój Orange i tam aktywować pakiet. Można go znaleźć na pierwszej stronie w jednym z kółeczek w sekcji „co słychać”. Po jego wybraniu otworzy się ekran z opisem promocji, a w kolejnym oknie wyświetli się przycisk „Odbierz”, który oczywiście należy kliknąć.

Jest też prostszy sposób, bo i tak wszystko sprowadza się do jednego – wystarczy wysłać SMS-a o treści MAJ pod numer 80111. Aktywacja powinna nastąpić natychmiast po zleceniu, choć operator zastrzega, że może to potrwać do 24 godzin. Warto się pospieszyć, bo czas na aktywację darmowego pakietu kończy się 3 maja.

Pakiet będzie ważny w Polsce przez 7 dni od momentu aktywacji. Będzie go można wykorzystać przed innymi pakietami, zebranymi na koncie. 

Źródła zdjęć: Telepolis.pl