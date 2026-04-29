T-Mobile sypie nowymi stacjami. 92% populacji Polski w zasięgu 5G

Ponad 12 tysięcy stacji w całej Polsce

Obecnie infrastruktura magentowego operatora liczy 12703 stacje bazowe. W ostatnim czasie firma oddała do użytku 10 nowych obiektów nadawczych. Takie inwestycje mają zapewnić stabilność połączeń przy stale rosnącym ruchu sieciowym.

Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi pasma 3600 MHz. Liczba stacji obsługujących tę częstotliwość wzrosła do 4935 sztuk. W samym tylko ostatnim tygodniu włączono 8 kolejnych nadajników tego typu. Są one kluczowe dla uzyskiwania najwyższych prędkości transferu danych.

T-Mobile poprawił zasięg najszybszego Internetu mobilnego w Dębicy, Płocku, Rybniku i Świętochłowicach. Zupełnie nowe lokalizacje to Chocznia, Gałków Duży, Proszowice i Słupno.

Większość populacji w zasięgu nowej technologii

Najnowsze statystyki pokazują, że zasięg 5G T-Mobile obejmuje już 92% populacji Polski. Jest to istotny wskaźnik dla rozwoju nowoczesnych usług cyfrowych. Ponad połowa mieszkańców Polski znajduje się w zasięgu technologii 3.x/C-band.

Operator rozwija także pasmo 700 MHz, w którym pracuje obecnie 621 stacji. Pozwala to na lepszą dostępność usług wewnątrz budynków oraz na obszarach o mniejszej gęstości zaludnienia.