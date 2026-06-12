Rowerki i hulajnogi pod lupą UOKiK. Wyniki kontroli przerażają

Kaski dają radę, gorzej ze sprzętem

Od początku roku inspektorzy sprawdzili 75 modeli sprzętu. Były to rowerki trójkołowe, rowerki biegowe, hulajnogi dla dzieci, hulajnogi sportowe oraz kaski. Mamy jedną dobrą wiadomość: kaski przeszły testy pozytywnie. Wszystkie badane modele spełniały wymagania konstrukcyjne, potrafiły zamortyzować uderzenie i dobrze trzymały się na głowie. Niestety, o samych pojazdach nie można powiedzieć tego samego.

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Zagrożenia w rowerkach i hulajnogach

Inspektorzy zbadali w laboratoriach wytrzymałość i stabilność rowerków oraz hulajnóg. Wyniki są wręcz alarmujące. W wielu modelach wykryto poważne wady konstrukcyjne. Co dokładnie było nie tak?

Częstym problemem były niestabilne konstrukcje i nieprawidłowe odstępy między częściami ruchomymi. W takie szczeliny dziecko może łatwo włożyć palec i go zmiażdżyć. Dodatkowo, w sprzęcie dla najmłodszych znaleziono ostre krawędzie i zadziory, które mogą powodować rany i otarcia.

Problemy ze sprzętem sportowym

Nie lepiej było w przypadku hulajnóg sportowych. Na 20 sprawdzonych modeli aż 10 zakwestionowano ze względu na wady konstrukcyjne. Stwierdzono między innymi odłączające się uchwyty kierownicy czy nawet łamiące się wsporniki. Wyobraź sobie, że pędzisz na hulajnodze, a kierownica nagle zostaje Ci w rękach. Upadek przy dużej prędkości to gwarantowane urazy.

Kolejnym problemem był brak oznaczenia minimalnej głębokości osadzenia kierownicy, co mogło prowadzić do jej niekontrolowanego wysunięcia podczas jazdy.

Braki w dokumentacji i instrukcjach

Poza wadami fizycznymi, kontrolerzy sprawdzili również dokumentację i oznakowanie. Okazało się, że wielu producentów i importerów ma z tym spory problem. W rowerkach i hulajnogach dziecięcych stwierdzono nieprawidłowe ostrzeżenia lub całkowity brak instrukcji. W hulajnogach sportowych brakowało danych producenta lub informacji o modelu. Podobne "braki papierkowe" dotyczyły również kasków.

Wobec producentów i importerów wadliwego sprzętu UOKiK wyciągnie konsekwencje, włącznie z wysokimi karami nansowymi. Pamiętajcie jednak, żeby przed zakupem zawsze sprawdzić sprzęt, poszukać znaku CE i upewnić się, że dołączona jest polska instrukcja obsługi. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.