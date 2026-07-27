Plus na Kartę ma nową ofertę. Za 1 zł dostajesz 1 dzień i 10 GB

Nowa oferta ma przejrzystą regułę: każda złotówka doładowania zapewnia 10 GB internetu na jeden dzień oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Doładowując konto odpowiednią kwotą, klient sam decyduje, na jak długo chce aktywować usługi i ile danych potrzebuje.

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W praktyce nowe rozwiązanie zastępuje dotychczasową ofertę opartą o wiele pakietów. Od teraz:

doładowanie za 2 zł zapewnia 20 GB na dwa dni,

a 10 zł – 100 GB na 10 dni,

a maksymalne doładowanie w tym modelu wynosi 30 zł, co przekłada się na 300 GB na 30 dni.

Prepaid w Plusie na nowych zasadach

Podpierając się badaniami rynkowymi, Plus przekonuje, że połowa ankietowanych Polaków uważa zbyt szeroki wybór wariantów usług za przytłaczający, a 70% deklaruje, że podczas zakupów kieruje się przede wszystkim prostotą i zrozumiałością oferty. Dlatego Plus odchodzi od systemu pakietów i promocji.

Jak skorzystać z nowej oferty?