Plus na Kartę ma nową ofertę. Za 1 zł dostajesz 1 dzień i 10 GB
Plus wprowadza nową ofertę prepaid, zachwalając, że jest to rewolucyjna, największa od lat zmiana w ofercie na kartę. Zamiast skomplikowanych pakietów, progów i wyjątków pojawia się jedna, prosta zasada: 1 zł = 1 dzień = 10 GB internetu + nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.
Nowa oferta ma przejrzystą regułę: każda złotówka doładowania zapewnia 10 GB internetu na jeden dzień oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Doładowując konto odpowiednią kwotą, klient sam decyduje, na jak długo chce aktywować usługi i ile danych potrzebuje.
W praktyce nowe rozwiązanie zastępuje dotychczasową ofertę opartą o wiele pakietów. Od teraz:
- doładowanie za 2 zł zapewnia 20 GB na dwa dni,
- a 10 zł – 100 GB na 10 dni,
- a maksymalne doładowanie w tym modelu wynosi 30 zł, co przekłada się na 300 GB na 30 dni.
Prepaid w Plusie na nowych zasadach
Podpierając się badaniami rynkowymi, Plus przekonuje, że połowa ankietowanych Polaków uważa zbyt szeroki wybór wariantów usług za przytłaczający, a 70% deklaruje, że podczas zakupów kieruje się przede wszystkim prostotą i zrozumiałością oferty. Dlatego Plus odchodzi od systemu pakietów i promocji.
Jak skorzystać z nowej oferty?
Z nowej oferty mogą korzystać zarówno obecni, jak i nowi użytkownicy. Dla nowych klientów przygotowano starter za 5 zł, który obejmuje 50 GB internetu przez 5 dni oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Po zakończeniu pakietu startowego użytkownicy mogą przejść do modelu 1 zł = 1 dzień = 10 GB, aktywując go poprzez doładowanie konta wybraną kwotą.