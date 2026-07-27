Wiadomości

Plus na Kartę ma nową ofertę. Za 1 zł dostajesz 1 dzień i 10 GB

Plus wprowadza nową ofertę prepaid, zachwalając, że jest to rewolucyjna, największa od lat zmiana w ofercie na kartę. Zamiast skomplikowanych pakietów, progów i wyjątków pojawia się jedna, prosta zasada: 1 zł = 1 dzień = 10 GB internetu + nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:51
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
22
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Plus na Kartę ma nową ofertę. Za 1 zł dostajesz 1 dzień i 10 GB
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Nowa oferta ma przejrzystą regułę: każda złotówka doładowania zapewnia 10 GB internetu na jeden dzień oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Doładowując konto odpowiednią kwotą, klient sam decyduje, na jak długo chce aktywować usługi i ile danych potrzebuje. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Plus na Kartę ma nową ofertę. Za 1 zł dostajesz 1 dzień i 10 GB

W praktyce nowe rozwiązanie zastępuje dotychczasową ofertę opartą o wiele pakietów. Od teraz:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Podrywka składana MIKADO S200-02 100x100 cm
Podrywka składana MIKADO S200-02 100x100 cm
0 zł
48.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 48.9 zł
Szkło hybrydowe 3MK Hardy Fusion do Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G (2 szt.)
Szkło hybrydowe 3MK Hardy Fusion do Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G (2 szt.)
0 zł
39.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.99 zł
Kawa mielona LAVAZZA Espresso Arabica 250 g
Kawa mielona LAVAZZA Espresso Arabica 250 g
0 zł
25.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 25.99 zł
Advertisement
  • doładowanie za 2 zł zapewnia 20 GB na dwa dni,
  • a 10 zł – 100 GB na 10 dni,
  • a maksymalne doładowanie w tym modelu wynosi 30 zł, co przekłada się na 300 GB na 30 dni. 

Prepaid w Plusie na nowych zasadach

Podpierając się badaniami rynkowymi, Plus przekonuje, że połowa ankietowanych Polaków uważa zbyt szeroki wybór wariantów usług za przytłaczający, a 70% deklaruje, że podczas zakupów kieruje się przede wszystkim prostotą i zrozumiałością oferty. Dlatego Plus odchodzi od systemu pakietów i promocji. 

Jak skorzystać z nowej oferty?

Z nowej oferty mogą korzystać zarówno obecni, jak i nowi użytkownicy. Dla nowych klientów przygotowano starter za 5 zł, który obejmuje 50 GB internetu przez 5 dni oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Po zakończeniu pakietu startowego użytkownicy mogą przejść do modelu 1 zł = 1 dzień = 10 GB, aktywując go poprzez doładowanie konta wybraną kwotą. 

Image
telepolis
plus plus na kartę
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Plus
Źródła tekstu: Plus