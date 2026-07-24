Korzystasz z IKP? Sprawdź konto - możesz być ofiarą oszustwa

Rodzimy system ochrony zdrowia od wielu lat znajduje się w kryzysie, ale ostatnie miesiące to już pasmo afer i obnażania nieprawidłowości. Obywatele liczą na reformę obowiązujących mechanizmów, których działanie jest przecież finansowane z ich kieszeni. Politycy na razie niewiele w tej kwestii zrobili. Tymczasem media donoszą o kolejnych podejrzanych działaniach.

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Setki świadczeń, których... nie było

Z doniesień serwisu Zero.pl wynika, że mieszkaniec Lublina odkrył w IKP grubo ponad 500 wizyt i zabiegów w poradni dermatologicznej. Ich historia sięga pierwszej połowy 2021 roku, a w rejestrze znaleźć można m.in. konsultacje dermatologiczne czy zabiegi laseroterapii zmian powierzchniowych. Łatwo policzyć, że ich realizacja w ciągu tych kilku lat wymagałaby pojawiania się w poradni nawet kilka razy w tygodniu. Jednak zdaniem pacjenta nigdy się one nie odbyły. Tymczasem NFZ wypłacił z tego tytułu placówce niemal 59 tys. zł.

Sprawa zainteresowała NFZ, Policję i Prokuraturę

Użytkownik IKP zaniepokojony swoim odkryciem zgłosił się do NFZ, a pracownicy tego ostatniego stwierdzili, że mogło dojść od nieprawidłowości. Co więcej, istnieje spore prawdopodobieństwo, że podobne praktyki stosowano wobec innych pacjentów. Efekt jest taki, że Fundusz wszczął postępowanie wyjaśniające i zawiadomił lubelską Policję o możliwości popełnienia przestępstwa. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo, trwają przesłuchania świadków. Póki co nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Warto sprawdzić historię leczenia w IKP

Placówką, która miała pobierać pieniądze za rzekome świadczenia, była Poradnia Skórno-Wenerologiczna Anel-Derm w Lublinie. Do tej pory nie odniosła się ona do przedmiotu sprawy. Jeśli ktoś mieszka w Lublinie i okolicach, powinien sprawdzić, czy nieświadomie stał się pacjentem placówki. Ale dotyczy to oczywiście także innych podmiotów tego typu. Należy po prostu skorzystać z IKP i prześledzić historię swoich wizyt. Biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia z systemu ochrony zdrowia, wydaje się mało prawdopodobne, by był to przypadek odosobniony.