Globalna awaria PlayStation Network. Gracze nie łączą się z serwerem

Gracze z całego świata zgłaszają awarię, która rozpoczęła się tuż po godzinie 12:00. Gracze nie mogą logować się na swoich kontach oraz zgłaszają problemy połączenia z serwerem. Tym samym nie mogą wykonywać żadnych czynności na swoich kontach ani pobierać i kupować gier. Wciąż jednak możliwa jest rozgrywka w tytuły offline dostępne w bibliotece i na płytach.