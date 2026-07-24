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Globalna awaria PlayStation Network. Gracze nie łączą się z serwerem
PlayStation Network to usługa sieciowa skupiona wokół konsol Sony. To właśnie ona pozwala na zakupy gier i granie w chmurze.
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Gracze z całego świata zgłaszają awarię, która rozpoczęła się tuż po godzinie 12:00. Gracze nie mogą logować się na swoich kontach oraz zgłaszają problemy połączenia z serwerem. Tym samym nie mogą wykonywać żadnych czynności na swoich kontach ani pobierać i kupować gier. Wciąż jednak możliwa jest rozgrywka w tytuły offline dostępne w bibliotece i na płytach.
Awaia PSN
Obecnie Sony ani marka PlayStation nie wydały żadnego oświadczenia na temat zaistniałych problemów. Nie jest znana także ich skala — możliwe, że cześć graczy nie doświadcza problemów. Musimy poczekać na oficjalny komunikat firmy i uzbroić się w cierpliwość.
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